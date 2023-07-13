Максимум стилю – мінімум речей: як створити гарний мінімалістичний образ цього літа (фото)

Мінімалізм не означає нудьгу, а може зробити ваше вбрання зручним і ефектним одночасно

Стиль мінімалізм залишається одним із найулюбленіших у модниць, як би не змінювалися тренди. У літню пору року легко можна скласти розкішні аутфіти в такій стилістиці.

Як створити мінімалістичний образ улітку 2023 року? Докладніше про це розповіла українська стилістка Яна Платонова в Instagram.

Такий стиль, як мінімалізм, передбачає використання мінімальної кількості речей, які ідеально поєднуються між собою. Головні риси такої естетики: лаконічний крій, кольори-ахромати, мінімум акцентів у образі. Влітку неважко зібрати мінімалістичний ансамбль, використовуючи базові речі (футболки, сорочки, сукні, жилети, штани, шорти).

Стилістка пропонує надихнутись добіркою цікавих ідей у стилі мінімалізм. Платонова додає, що він не всюди "чистий", у деяких образах є невеликі відступи від мінімалізму в його класичному розумінні, проте всі варіанти дуже лаконічні й універсальні.

Образи у стилі мінімалізм

Стильні літні аутфіти

Мінімалістичні ансамблі зі спідницями та шортами

Стримана кольорова гама

Тотал білі луки

Жилет стане родзинкою образу

Ідеальні сукні для літа

Вічно модне чорно-біле поєднання

У такому можна і в офіс, і на прогулянку

Красиві та комфортні вбрання

Раніше "Телеграф" розповідав, що завершити образ цього літа допоможуть трендові аксесуари. У топ тенденцій опинилися чокери-квіти, стрічки, шнурки та інші стильні прикраси.