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Максимум стилю – мінімум речей: як створити гарний мінімалістичний образ цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Стильний літній аутфіт
Стильний літній аутфіт. Фото Getty Images

Мінімалізм не означає нудьгу, а може зробити ваше вбрання зручним і ефектним одночасно

Стиль мінімалізм залишається одним із найулюбленіших у модниць, як би не змінювалися тренди. У літню пору року легко можна скласти розкішні аутфіти в такій стилістиці.

Як створити мінімалістичний образ улітку 2023 року? Докладніше про це розповіла українська стилістка Яна Платонова в Instagram.

Такий стиль, як мінімалізм, передбачає використання мінімальної кількості речей, які ідеально поєднуються між собою. Головні риси такої естетики: лаконічний крій, кольори-ахромати, мінімум акцентів у образі. Влітку неважко зібрати мінімалістичний ансамбль, використовуючи базові речі (футболки, сорочки, сукні, жилети, штани, шорти).

Стилістка пропонує надихнутись добіркою цікавих ідей у стилі мінімалізм. Платонова додає, що він не всюди "чистий", у деяких образах є невеликі відступи від мінімалізму в його класичному розумінні, проте всі варіанти дуже лаконічні й універсальні.

Образи у стилі мінімалізм

Образи у стилі мінімалізм
Стильні літні аутфіти
Образи у стилі мінімалізм
Мінімалістичні ансамблі зі спідницями та шортами
Образи у стилі мінімалізм
Стримана кольорова гама
Образи у стилі мінімалізм
Тотал білі луки
Образи у стилі мінімалізм
Жилет стане родзинкою образу
Образи у стилі мінімалізм
Ідеальні сукні для літа
Образи у стилі мінімалізм
Вічно модне чорно-біле поєднання
Образи у стилі мінімалізм
У такому можна і в офіс, і на прогулянку
Образи у стилі мінімалізм
Красиві та комфортні вбрання

Раніше "Телеграф" розповідав, що завершити образ цього літа допоможуть трендові аксесуари. У топ тенденцій опинилися чокери-квіти, стрічки, шнурки та інші стильні прикраси.

Теги:
#Стиль #Мінімалізм