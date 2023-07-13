Ця стрижка ніколи не виходить із моди: десять стильних варіантів боба, актуальних у 2023 році (фото)

Якщо шукаєте вдалий варіант стрижки, то біб підійде ідеально.

Актуальна зачіска – запорука розкішного образу. Як би не змінювалися тренди, завжди залишається в моді стрижка боб. Цей варіант підійде майже будь-якій формі обличчя, не дарма боб вважається класикою.

Як пише Glamour, укорочена стрижка з довжиною до підборіддя одразу привертає увагу. В 2023 році варто звернути увагу на десять трендових варіантів боба.

Боб — коротка стрижка, коли волосся спадає до шиї, як правило, вздовж лінії підборіддя. Сьогодні існує безліч варіацій цієї зачіски, один з популярних — подовжений боб, в такому випадку волосся опускається до плечей.

Класичний боб, довжина якого знаходиться між підборіддям та плечима, підійде будь-якій формі обличчя. Якщо у вас круглий тип, то ця зачіска подовжить риси обличчя. Овалові вдало буде личити як рівний, так і кучерявий варіант боба.

Обличчям у формі серця краще вибирати довжину до щелепи а-ля каре. Тоді як "квадратам" та "прямокутникам" слід звернути увагу на французький боб до плечей або боб із прямим чубчиком.

Стрижка боб

Стильна зачіска

Гривка додасть грайливості

Непрямий проділ

Зручно та красиво

Ніжні локони

Сміливе фарбування

Універсальний варіант стрижки

Зачіска для виходів у світ

Подовжений боб

Трендова довжина та чубчик

Раніше "Телеграф" розповідав, як обрати актуальну стрижку жінкам за 50 років. Правильна зачіска підкреслить красу вашого волосся.