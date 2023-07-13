Як вибрати купальник, щоб "заховати" зайве: 12 фасонів, щоб подати фігуру у вигідному світлі (фото)

З правильним кроєм купальника ваші форми будуть просто прекрасні

Неможливо уявити літній гардероб без стильного купальника. Навіть якщо ви не плануєте відправлятися у відпустку, ця річ стане у нагоді для вихідних біля місцевого водоймища або походу в міський пляжний комплекс. Головне, вибрати правильний крій, який приховував би недоліки фігури, а не випинав їх.

Варто звернути увагу на 12 фасонів купальників, які допоможуть скоригувати зони із зайвою вагою та приховати живіт. Про це розповідає видання Woman and Home.

Суцільний чи роздільний купальник – вибір за вами. Тільки вибирайте свій розмір, купальник повинен добре сидіти, при цьому не стискати тіло, але і не бути просторим. Стилісти радять звертати увагу на бренди білизни для коригування, вони часто випускають хороші фасони купальників. У таких моделях зазвичай передбачений крій, який допоможе скоригувати фігуру, й спеціальна підкладка, щоб "заховати" відкладення в талії.

Щоб приховати зайву вагу за допомогою купальника, враховуйте посадку — висока талія — найкращий варіант. Принт допоможе зробити акцент на одній із частин фігури. Як альтернативу звичним роздільним купальникам, спробуйте приміряти комплект зі спідницею або шортами (відмінний варіант для тих, хто не хоче відкривати зону сідниць).

Стильний купальник

Висока талія

Яскравий принт

Контраст принтів

Ефектне забарвлення

Завищена посадка

Купальник із шортиками

Фасони з драпіруванням

Гарний колір

Варіант зі спідничкою

Хороший крій

Завжди актуальний чорний

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