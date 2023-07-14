Короткі жіночі стрижки 2023: красиві трендові зачіски, які легко укладати (фото)

Коротка стрижка — це ідеальний варіант, щоб додати життя, руху та об’єму вашому волоссю.

Мати довге волосся — це добре, але треба визнати, що доглядати за ним досить клопітно. Ви можете годинами розплутувати та розчісувати їх. Повна протилежність — коротке волосся, яке вимагає набагато меншої щоденної уваги. Як бонус, крім полегшення догляду, короткі стрижки значно знижують ризик ламкості, випадання і кінчиків, що січуться.

Крім того, що багатошарові короткі стрижки не вимагають особливого догляду, вони пропонують широкий вибір стилів. Наприклад, коротка стрижка піксі зробить вас на кілька років молодшим.

Також короткі багатошарові стрижки — це відмінний спосіб додати волоссю "бадьорості". Мало того, якщо у вас тонке волосся — це шикарний варіант, щоб зробити його більш об’ємним. Крім цього, короткі багатошарові стрижки підуть і власницям густого і кучерявого волосся, допомагаючи їх господаркам керувати неподатливими пухнастими локонами.

Загалом, який стиль ви не шукали б, якщо ви мрієте змінити свій образ, наступні моделі не залишать вас байдужими.

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