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Короткі жіночі стрижки 2023: красиві трендові зачіски, які легко укладати (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Трендові короткі зачіски 2023 - фото Новина оновлена 14 липня 2023, 08:18
Трендові короткі зачіски 2023 - фото. Фото santeplusmag.com

Коротка стрижка — це ідеальний варіант, щоб додати життя, руху та об’єму вашому волоссю.

Мати довге волосся — це добре, але треба визнати, що доглядати за ним досить клопітно. Ви можете годинами розплутувати та розчісувати їх. Повна протилежність — коротке волосся, яке вимагає набагато меншої щоденної уваги. Як бонус, крім полегшення догляду, короткі стрижки значно знижують ризик ламкості, випадання і кінчиків, що січуться.

Крім того, що багатошарові короткі стрижки не вимагають особливого догляду, вони пропонують широкий вибір стилів. Наприклад, коротка стрижка піксі зробить вас на кілька років молодшим.

Також короткі багатошарові стрижки — це відмінний спосіб додати волоссю "бадьорості". Мало того, якщо у вас тонке волосся — це шикарний варіант, щоб зробити його більш об’ємним. Крім цього, короткі багатошарові стрижки підуть і власницям густого і кучерявого волосся, допомагаючи їх господаркам керувати неподатливими пухнастими локонами.

Загалом, який стиль ви не шукали б, якщо ви мрієте змінити свій образ, наступні моделі не залишать вас байдужими.

Трендові короткі зачіски 2023: фото

піксі на кучеряве волосся
багатошаровий боб
Піксі з прямою чубчиком
стрижка на кучеряве волосся
Кутовий боб
Коротка стрижка з довгим боковим чубком
Коротке шарувате волосся з тупими кінцями
коротка піксі
каре з рваними кінчиками
ультра коротка піксі
коротка стрижка на кучеряве волосся
коротка стрижка на хвилясте волосся
піксі з чубчиком
біб
піксі
каре
стрижка піксі у волоссі назад

"Телеграф" писав раніше, які зачіски та стрижки не підходять жінкам за 50 років. Стилісти вказали на низку важливих моментів.

Теги:
#Мода #Стиль #Зачіска #Стрижка