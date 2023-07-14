Повсякденний, різнокольоровий, нюдовий і не лише: найкращі ідеї модного манікюру на літо 2023 року (фото)

Актуальний тренд літа 2023 — пастельні тони

Манікюр – це розкіш усіх жінок: він прикрашає нігті, а також підіймає настрій. Щороку з’являється все нові палітри кольорів лаку, нові дизайни та форми, які не залишають байдужою жодну модницю. А також значно ускладнюють вибір дизайну нігтів.

Щоб вам було простіше вибрати собі манікюр, ми розповідаємо про головні тренди у нейл-дизайні щосезону. А також ділимося яскравими та свіжими фотоідеями, які ви можете продемонструвати своєму майстру.

Тенденції манікюру у 2023 році

Крапки або "точкові нігті"

Ви будете в захваті від простоти цього манікюру, розраховуючи лише на кілька маленьких точок лаку, які миттєво прикрасять нігтики і додадуть їм досить тонкий штрих.

Різнокольорові абстрактні візерунки

Ідея проста і приваблива: асиметрія — девіз цього манікюру, в якому кожен ніготь прикрашений одним або декількома різними візерунками.

Кольоровий французький манікюр

Тренд французького манікюру повернувся з подвоєною силою, додавши до свого "раціону" трохи кольору. Ви можете вибирати будь-який відтінок, який хочеться.

Нігті з ефектом хрому

Ефект хрому привносить у манікюр багато світла та неординарності.

Голі нігті

Нюдові нігті з молочним ефектом, які змусять вас виглядати чистими без особливих зусиль.

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.