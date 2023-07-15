Виглядає стильно і ніжно: які кольори манікюру мають "омолоджуючий" ефект
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Темні відтінки у такому разі краще виключити
Кожна дівчина хоче, щоб її нігті та руки виглядали доглянуто та красиво, тому стежить за головними nаil-тенденціями цього літа. Але якщо ви хочете приховати на шкірі певні недоліки та візуально її "омолодити", тоді слід знати, які відтінки лаку вибирати під час створення свого манікюру.
Експерти у матеріалі SantePlus розповіли, що від темних кольорів у цьому випадку слід відмовитися, бо вони, навпаки, "старять" руки. А ось для збереження молодості найкраще підійдуть три наступні відтінки.
Які кольори нігтів омолоджують руки
Xервоний
Цей колір завжди користується великою популярністю, тому що асоціюється із пристрастю, енергією, азартом. З його допомогою можна створити жіночний та елегантний манікюр, який відверне увагу від багатьох нюансів на руках. Червоний манікюр відмінно поєднуватиметься з будь-яким одягом і точно буде вас виділяти серед інших.
Світло-рожевий
Це стильний, молодіжний та легкий колір, який можна поєднувати з різними техніками. Він має "омолоджуючий" ефект, піднімає настрій і відмінно впишеться у ваш літній look.
Помаранчевий
Ще один колір, який з легкістю допоможе "омолодити" ваші руки, тому що додає жіночністі, елегантності, радісті та ніжності. Помаранчеві відтінки ідеально підходять для літнього сезону, демонструючи спокій та сміливість.
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