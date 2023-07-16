Не просто френч, а із родзинкою: 12 нейл-дизайнів, щоб освіжити французький манікюр (фото)

Якщо вам набрид традиційний французький манікюр, спробуйте додати кольору та блиску

Як би не змінювалися тенденції нейл-арту, французький манікюр залишається класикою й базою. Сьогодні френч переживає нову хвилю популярності, проте має свіжіший та ефектніший вигляд.

Зверніть увагу на 12 стильних ідей французького манікюру. Такий нейл-дизайн прикрасить нігті будь-яких довжин і форм, пише Byrdie.

Модниці можуть не дотримуватись класичної формули френча: нейтральної основи та білих кінчиків нігтів. У наші дні в моді гра з кольором, текстурою й незвичайним дизайном. Простіше кажучи, ви покриваєте кінчик й основну поверхню нігтьової пластини різними лаками, але додаєте якусь родзинку.

Цікава деталь трендового френча – подвійне оздоблення. Ви можете нанести на нігті контрастну основу і лак на кінчики, будь то матовий і глянцевий мікс, металевий або мерехтливий тон. Монохромний нейл-арт чи комбінація різних кольорів освіжать звичний французький манікюр.

Ідеї французького манікюру

Принт + білі кінчики

Блискуча основа — особливість манікюру

Контраст матовості та глянцю

Мерехтливі контури

Більше кольору

Глибокий відтінок

Стильний нейл-арт

Незвичайний дизайн френчу

Мікс блиску та матової основи

Блискучі акценти

Стильний кольоровий френч

Вічно актуальний чорний

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробить вас королевою пляжного сезону. Морські відтінки, мушлі, пісочні тони і не тільки вирвалися в тренди цього літа. Якщо ж ви любите стриманий нейл-арт, зверніть увагу на красиві ідеї нюдового манікюру, який завжди в моді.