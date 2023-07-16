Не просто френч, а із родзинкою: 12 нейл-дизайнів, щоб освіжити французький манікюр (фото)
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Якщо вам набрид традиційний французький манікюр, спробуйте додати кольору та блиску
Як би не змінювалися тенденції нейл-арту, французький манікюр залишається класикою й базою. Сьогодні френч переживає нову хвилю популярності, проте має свіжіший та ефектніший вигляд.
Зверніть увагу на 12 стильних ідей французького манікюру. Такий нейл-дизайн прикрасить нігті будь-яких довжин і форм, пише Byrdie.
Модниці можуть не дотримуватись класичної формули френча: нейтральної основи та білих кінчиків нігтів. У наші дні в моді гра з кольором, текстурою й незвичайним дизайном. Простіше кажучи, ви покриваєте кінчик й основну поверхню нігтьової пластини різними лаками, але додаєте якусь родзинку.
Цікава деталь трендового френча – подвійне оздоблення. Ви можете нанести на нігті контрастну основу і лак на кінчики, будь то матовий і глянцевий мікс, металевий або мерехтливий тон. Монохромний нейл-арт чи комбінація різних кольорів освіжать звичний французький манікюр.
Ідеї французького манікюру
Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробить вас королевою пляжного сезону. Морські відтінки, мушлі, пісочні тони і не тільки вирвалися в тренди цього літа. Якщо ж ви любите стриманий нейл-арт, зверніть увагу на красиві ідеї нюдового манікюру, який завжди в моді.