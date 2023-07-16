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Не просто френч, а із родзинкою: 12 нейл-дизайнів, щоб освіжити французький манікюр (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Френч може бути яскравим Новина оновлена 16 липня 2023, 11:50
Френч може бути яскравим. Фото Freepik

Якщо вам набрид традиційний французький манікюр, спробуйте додати кольору та блиску

Як би не змінювалися тенденції нейл-арту, французький манікюр залишається класикою й базою. Сьогодні френч переживає нову хвилю популярності, проте має свіжіший та ефектніший вигляд.

Зверніть увагу на 12 стильних ідей французького манікюру. Такий нейл-дизайн прикрасить нігті будь-яких довжин і форм, пише Byrdie.

Модниці можуть не дотримуватись класичної формули френча: нейтральної основи та білих кінчиків нігтів. У наші дні в моді гра з кольором, текстурою й незвичайним дизайном. Простіше кажучи, ви покриваєте кінчик й основну поверхню нігтьової пластини різними лаками, але додаєте якусь родзинку.

Цікава деталь трендового френча – подвійне оздоблення. Ви можете нанести на нігті контрастну основу і лак на кінчики, будь то матовий і глянцевий мікс, металевий або мерехтливий тон. Монохромний нейл-арт чи комбінація різних кольорів освіжать звичний французький манікюр.

Ідеї французького манікюру

Незвичайний французький манікюр
Принт + білі кінчики
Блискучий французький манікюр
Блискуча основа — особливість манікюру
Незвичайний французький манікюр
Контраст матовості та глянцю
Незвичайний французький манікюр
Мерехтливі контури
Яскравий французький манікюр
Більше кольору
Кольоровий французький манікюр
Глибокий відтінок
Кольоровий французький манікюр
Стильний нейл-арт
Кольоровий французький манікюр
Незвичайний дизайн френчу
Кольоровий французький манікюр
Мікс блиску та матової основи
Кольоровий французький манікюр
Блискучі акценти
Кольоровий французький манікюр
Стильний кольоровий френч
Чорний французький манікюр
Вічно актуальний чорний

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#Манікюр #Французький манікюр