Як стильно носити звичайну майку: красиві літні образи, які легко повторити (фото)

З майкою можна скласти не тільки зручні, а й стильні аутфіти за будь-якої погоди

Звичайна футболка – обов’язковий елемент базового гардеробу влітку 2023 року. З цією річчю можна зібрати стильні мінімалістичні образи для спекотної погоди або використовувати для трендового багатошарового аутфіту в прохолодніші дні.

Як стильно носити майку цього літа? Докладніше про це розповідає українська стилістка під ніком stylist.inna в Instagram.

Мабуть, за словами стилістки, немає нічого універсальнішого, ніж звичайна майка в літньому гардеробі. Стилістичні можливості цієї речі безмежні. Лаконічний крій, зручний і красивий одночасно, впишеться чи не в будь-який літній образ.

Стилістка рекомендує носити майку як окремий елемент із джинсами, спідницею або шортами, штанами. Другий варіант: додати до звичайної майки верхній шар у вигляді піджака, жилети або сорочки.

Дивіться стильні літні образи зі звичайною майкою, які легко повторити. Такі луки ідеально підійдуть на вихід, для прогулянки, кіно, відпочинку і навіть в офіс. Тому сміливо додавайте майку до своєї базової капсули. Найбільш універсальними будуть білий, чорний, сірий, бежевий кольори.

Стильні літні образи з майкою

З сорочкою чи без

Зі спідницями

З денімом

Зі штанами

З шортами

Із сатином

З комплектами

З карго

Із штанами

Раніше "Телеграф" розповідав, чим замінити джинси у літньому гардеробі, адже у спеку ця річ не зовсім комфортна. А ще ми писали про тренди на спідниці влітку 2023 року, різноманітність актуальних фасонів вас приємно здивує.