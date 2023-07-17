Найкраща стрижка на довге волосся: стильні варіанти багатошарових зачісок (фото)

Такі стрижки оживлять вашу зачіску і додадуть руху вашій довжині.

Тренд 2023 року — це короткі стрижки, проте не всі модниці ризикують обрізати свої локони, та й деяким такі "фасони" просто не йдуть. Якщо ви не хочете жертвувати довжиною вашого волосся. Залишіть їх такими, якими вони є, і підстрижіть пасма градієнтно.

Довге шарувате волосся підкреслює об’єм зачіски. Причому, чим густіше ваше волосся, тим вдаліша ця зачіска. Однак на тонкому волоссі стрижка виглядає не менш ефектно — ви додасте волоссю об’єм, не підстригаючи його коротко.

Більш того, довге шарувате волосся йде практично всім жінкам, незалежно від рис обличчя. Також, шаруваті та хвилясті пасма ідеально підходять для надання обсягу та рельєфності волоссю.

Можна також доповнити довгі багатошарові хвилі коротким чубчиком, щоб привернути увагу до очей. Так вони матимуть красивіший вигляд.

І ще одна не менш важлива перевага цієї стрижки — вам не потрібно буде часто ходити до перукаря, щоб зробити зачіску, за винятком, звичайно, освіжити кінчики.

Багатошарові стрижки на довге волосся 2023: фото

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