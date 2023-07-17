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Омолоджувальний манікюр: кольори лаку для нігтів, які зроблять ваші руки свіжими та красивими (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Уникайте довгих та загострених нігтів Новина оновлена 17 липня 2023, 13:29
Уникайте довгих та загострених нігтів. Фото pexels.com

Лак для нігтів це те, що робить ваші руки красивими.

Як і одяг, кожен аксесуар, який ми носимо, змушує нас виглядати старшим або молодшим. Навіть наші нігті! Є кольори, такі як червоний або темно-синій, які зроблять старими ваші руки. Якщо ви хочете уникнути цього, краще звернути увагу на один із наступних колірних відтінків.

Відтінки лаку для нігтів здатні надати вам шикарний і гламурний відтінок, який ще й омолодить ваші руки. Віддайте перевагу свіжим і стриманим кольорам, і уникайте темних і кричущих відтінків.

Манікюр "з омолоджувальним" ефектом: топ-8 кольорів лаку

  • Білий — вічна класика, завдяки якій ваші руки виглядають молодшими.
  • Світло-коричневий — у жодному разі не вибирайте темні відтінки.
  • М’ятний – модний колір, який підходить для нескінченної кількості дизайнів.
  • Веселка – це не колір, а стиль, який явно омолоджує руки.
  • Веселі і життєрадісні кольори — відтінки, що викликають щастя, наприклад, небесно-блакитний або сонячно жовтий.
  • Бузковий колір — один із наймодніших відтінків сезону.
  • Чорний і білий — хоча темні тони і старять руки, поєднання їх із білим створить ідеальний баланс.
  • Будь-який пастельний відтінок або їх поєднання – ці кольори актуальні, свіжі та естетичні.
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом
Манікюр "з омолоджуючим" ефектом

"Телеграф" писав раніше, з яким манікюром ви точно станете "королевою пляжу". Експерти підказали кілька крутих ідей.

Теги:
#Мода #Манікюр