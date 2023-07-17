Омолоджувальний манікюр: кольори лаку для нігтів, які зроблять ваші руки свіжими та красивими (фото)

Лак для нігтів це те, що робить ваші руки красивими.

Як і одяг, кожен аксесуар, який ми носимо, змушує нас виглядати старшим або молодшим. Навіть наші нігті! Є кольори, такі як червоний або темно-синій, які зроблять старими ваші руки. Якщо ви хочете уникнути цього, краще звернути увагу на один із наступних колірних відтінків.

Відтінки лаку для нігтів здатні надати вам шикарний і гламурний відтінок, який ще й омолодить ваші руки. Віддайте перевагу свіжим і стриманим кольорам, і уникайте темних і кричущих відтінків.

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Білий — вічна класика, завдяки якій ваші руки виглядають молодшими.

Світло-коричневий — у жодному разі не вибирайте темні відтінки.

М’ятний – модний колір, який підходить для нескінченної кількості дизайнів.

Веселка – це не колір, а стиль, який явно омолоджує руки.

Веселі і життєрадісні кольори — відтінки, що викликають щастя, наприклад, небесно-блакитний або сонячно жовтий.

Бузковий колір — один із наймодніших відтінків сезону.

Чорний і білий — хоча темні тони і старять руки, поєднання їх із білим створить ідеальний баланс.

Будь-який пастельний відтінок або їх поєднання – ці кольори актуальні, свіжі та естетичні.

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