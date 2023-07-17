Сім фасонів суконь, щоб приховати зайве у талії: ці речі легко впишуться у літній гардероб (фото)

"Розумна" сукня забезпечить бездоганність вашому образу

Сукня – обов’язковий елемент літнього гардеробу. Ця річ прикрасить будь-яку фігуру, важливо лише знайти правильний фасон. До того ж, певний крій може приховати відкладення в зоні живота.

Зверніть увагу на сім варіантів суконь, які зроблять силует більш струнким і сховають живіт. Про це пише журнал Woman and home.

Найкращі фасони суконь, щоб приховати животик

Сукня із запахом – один із найуніверсальніших фасонів, оскільки личить більшості типів фігур. Гарний крій відведе увагу від зайвого на талії, а V-подібний виріз вигідно підкреслить груди. Можете вибирати сукні з запахом із м’якими рюшами спереду або акуратними драпіруваннями.

Сукні у стилі ампір – чудовий вибір. Фасон приверне увагу до найстрункішої частини вашого тулуба завдяки вищій лінії талії. Найбільш вдалі розкльошені або трапецієподібні сукні.

Сукня-трапеція не менш вдало приховує зайві сантиметри. Такий фасон не надто облягає живіт, а ось бюст подає в найкращому світлі. Чим ви нижче, тим коротшу довжину вам слід носити.

Рюші — чудовий спосіб приховати животик. Незначні складки та м’яке драпірування "ховають" зайве, зате допомагають створити ілюзію вужчої талії.

Прінтовані сукні можуть стати альтернативою. Правильний принт спрацює як камуфляж і допоможе приховати недоліки. До того ж, принт додасть вашому образу яскравості.

Сукні з ефектом оптичної ілюзії – елегантний спосіб не лише приховають живіт, але й створять необхідні вигини. Саме такий фасон часто називають "розумною" сукнею.

Підвищена лінія талії допоможе прибрати акцент із відкладень. Головне, річ має добре сидіти на вашій фігурі. Відмінний варіант — сукня прямого крою з високою талією.

Літній принт

Стильна багатоярусність

Завжди модна смужка

Квітковий принт

Яскраве забарвлення

Вдалий крій

Підкреслена талія

Елегантні рюші

Витончене драпірування

Незвичайний фасон

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