Скористайтеся маленькою хитрістю: які кольори одягу роблять фігуру стрункішою

При формуванні образу колір відіграє важливе значення

Є кольори, завдяки яким свій look можна зробити дорожчим, а є відтінки, здатні візуально зробити фігуру стрункішою. І ці хитрощі можна легко застосовувати для формування стильного образу.

Експерти в матеріалі Apostrophe розповіли, які кольори одягу слід обирати дівчатам, які хочуть приховати недоліки і виглядати більш стрункими.

Які кольори в одязі допоможуть виглядати стрункішою

Візуальний обман пов’язаний із здатністю кольорового предмета відбивати чи поглинати світлові промені. Стилісти кажуть, що фактичні кольори (червоний, синій, зелений, фіолетовий) не впливають на сприйняття ваги. Але важливо враховувати яскравість та насиченість відтінку одягу. Як правило, такі кольори робитимуть фігуру стрункішою.

Якщо ж вам не хочеться сильно виділятися серед натовпу, тоді використовуйте приглушені або темні кольори як основу, але робіть яскраві акценти у своєму образі, наприклад, виберіть насичений колір сумочки, взуття або головного убору. Такі деталі допоможуть відвернути увагу від "проблемних" зон.

Також експерти радять використати принцип контрасту та силуету. Контраст у власному одязі повинен підкреслювати виграшні області і приховувати проблемні.

"Телеграф" писав раніше, які кольори одягу слід обирати у спекотну погоду. Вони не притягують сонячного проміння, допомагаючи підтримувати температуру тіла комфортною.