Модний манікюр 2023 на короткі нігті: стильні ідеї на будь-який смак та колір (фото)
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Відкрийте для себе модні ідеї манікюру, які прикрасять ваші руки
Попрощайтеся з довгими, незручними і іноді навіть ексцентричними нігтями — 2023 знаменує собою повернення коротких, шикарних і стриманих нігтів. Поступіться місцем розбавленому, мінімалістському і ніжному манікюру для більш природного ефекту.
Нейл-арт, як і раніше, на порядку денному, і він віддає почесне місце вишуканим або мармуровим малюнкам, доповненим пастельною палітрою кольорів або теплими тонами з невеликим відтінком блиску. Які тренди дизайну нігтів на короткі нігті у 2023 році – далі у матеріалі.
Тренди манікюру на короткі нігті 2023: фото
- Нюдові нігті
Зробіть ставку на лаконічний бежевий, одночасно простий та елегантний, який гармонійно поєднується з усіма формами нігтів. А для особливих випадків не соромтеся надати своїм нігтям трохи більше блиску.
- Ефект фольги
Нейл-арт із фольгою став хітом сезону. Ви можете носити його з будь-якою палітрою кольорів.
- Французький манікюр
Ця тенденція актуальна як ніколи: ця техніка дуже змінилася і тепер пропонує безліч можливостей. Окрему увагу варто звернути увагу на барвистий френч.
- Павутиння на кінчиках пальців
Ви також можете доповнити павутиння добре промальованими лініями, невеликими кольоровими плямами або навіть скрупульозним геометричним візерунком.
- Мармуровий ефект
Ще один головний тренд року: "Нейл-арт з ефектом мармуру". Він просто полягає у відтворенні малюнка мармуру на ваших нігтях.
- У стилі "перепелині яйця"
Незалежно від того, чи вибираєте ви матову або глянсову поверхню з нейтральними та м’якими відтінками, ваш манікюр зробить фурор.
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