Модний манікюр 2023 на короткі нігті: стильні ідеї на будь-який смак та колір (фото)

Відкрийте для себе модні ідеї манікюру, які прикрасять ваші руки

Попрощайтеся з довгими, незручними і іноді навіть ексцентричними нігтями — 2023 знаменує собою повернення коротких, шикарних і стриманих нігтів. Поступіться місцем розбавленому, мінімалістському і ніжному манікюру для більш природного ефекту.

Нейл-арт, як і раніше, на порядку денному, і він віддає почесне місце вишуканим або мармуровим малюнкам, доповненим пастельною палітрою кольорів або теплими тонами з невеликим відтінком блиску. Які тренди дизайну нігтів на короткі нігті у 2023 році – далі у матеріалі.

Тренди манікюру на короткі нігті 2023: фото

Нюдові нігті

Зробіть ставку на лаконічний бежевий, одночасно простий та елегантний, який гармонійно поєднується з усіма формами нігтів. А для особливих випадків не соромтеся надати своїм нігтям трохи більше блиску.

Ефект фольги

Нейл-арт із фольгою став хітом сезону. Ви можете носити його з будь-якою палітрою кольорів.

Французький манікюр

Ця тенденція актуальна як ніколи: ця техніка дуже змінилася і тепер пропонує безліч можливостей. Окрему увагу варто звернути увагу на барвистий френч.

Павутиння на кінчиках пальців

Ви також можете доповнити павутиння добре промальованими лініями, невеликими кольоровими плямами або навіть скрупульозним геометричним візерунком.

Мармуровий ефект

Ще один головний тренд року: "Нейл-арт з ефектом мармуру". Він просто полягає у відтворенні малюнка мармуру на ваших нігтях.

У стилі "перепелині яйця"

Незалежно від того, чи вибираєте ви матову або глянсову поверхню з нейтральними та м’якими відтінками, ваш манікюр зробить фурор.

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