Рус

Модний манікюр 2023 на короткі нігті: стильні ідеї на будь-який смак та колір (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото Новина оновлена 18 липня 2023, 13:23
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото

Відкрийте для себе модні ідеї манікюру, які прикрасять ваші руки

Попрощайтеся з довгими, незручними і іноді навіть ексцентричними нігтями — 2023 знаменує собою повернення коротких, шикарних і стриманих нігтів. Поступіться місцем розбавленому, мінімалістському і ніжному манікюру для більш природного ефекту.

Нейл-арт, як і раніше, на порядку денному, і він віддає почесне місце вишуканим або мармуровим малюнкам, доповненим пастельною палітрою кольорів або теплими тонами з невеликим відтінком блиску. Які тренди дизайну нігтів на короткі нігті у 2023 році – далі у матеріалі.

Тренди манікюру на короткі нігті 2023: фото

  • Нюдові нігті

Зробіть ставку на лаконічний бежевий, одночасно простий та елегантний, який гармонійно поєднується з усіма формами нігтів. А для особливих випадків не соромтеся надати своїм нігтям трохи більше блиску.

  • Ефект фольги

Нейл-арт із фольгою став хітом сезону. Ви можете носити його з будь-якою палітрою кольорів.

  • Французький манікюр

Ця тенденція актуальна як ніколи: ця техніка дуже змінилася і тепер пропонує безліч можливостей. Окрему увагу варто звернути увагу на барвистий френч.

  • Павутиння на кінчиках пальців

Ви також можете доповнити павутиння добре промальованими лініями, невеликими кольоровими плямами або навіть скрупульозним геометричним візерунком.

  • Мармуровий ефект

Ще один головний тренд року: "Нейл-арт з ефектом мармуру". Він просто полягає у відтворенні малюнка мармуру на ваших нігтях.

  • У стилі "перепелині яйця"

Незалежно від того, чи вибираєте ви матову або глянсову поверхню з нейтральними та м’якими відтінками, ваш манікюр зробить фурор.

Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото
Манікюр на короткі нігті 2023 — фото

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.

Теги:
#Мода #Манікюр