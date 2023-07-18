Безпрограшний варіант: які моделі суконь ніколи не вийдуть із моди (фото)

Спекотного літа без сукні точно не обійтися

Однією з найулюбленіших літніх речей у гардеробі кожної дівчини є сукня, адже з нею будь-який образ виходить стильним, жіночним та ефектним. І є моделі, які точно мають бути у кожної модниці, тому що вони настільки практичні та універсальні, що ніколи не втратить своєї актуальності.

Експерти у матеріалі "24 каналу" розповіли, які сукні точно привернуть увагу і будуть у трендах ще багато сезонів, бо потрапили до списку "вічних".

Які сукні завжди буде в моді

Мінімалістична чорна сукня

Така сукня виглядає досить просто, але образ із нею завжди буде стильним. Вона може бути різної довжини, але цього сезону краще віддати перевагу моделі максі. Носити мінімалістичну чорну сукню можна як із кросівками, кедами, так і босоніжками на підборах. А доповнити образ можна гарними прикрасами та аксесуаром.

які сукні в моді влітку 2023

сукні, які не виходять із моди

як поєднувати чорну сукню з сорочкою

Трикотажна сукня

Модель, яка буде актуальна як у літній, так і в зимовий сезон. У холодну погоду можна вибирати довгі сукні з рукавом, а в спеку — короткі з невеликим розрізом. У будь-якому випадку, вам буде зручно. Її також можна поєднувати як із босоніжками, так і кросівками.

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стильний образ з трикотажною сукнею

Сукня-комбінація

За допомогою цієї моделі можна підкреслити свою жіночність, елегантність та сексуальність. Сукня-комбінація з шовкових або атласних тканин відмінно підкреслюватиме всі принади фігури і зробить образ ефектнішим. Є різні моделі таких суконь, тому вони відмінно виглядатимуть з балетками, босоніжками або туфлями на підборах.

сукні, які завжди будуть у моді

з чим носити сукню-комбінацію

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