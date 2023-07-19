Без такого головного убору цього літа не обійтися: топ-5 гарячих трендів (фото)

Без панами чи кепки літній образ буде незавершеним

Головний убір – обов’язковий атрибут літнього гардеробу, і бажано, щоб таких було кілька. Бейсболки та капелюхи захищають нас від сонця, а козирки й хустки можуть стати акцентом стильного образу.

Які головні убори в моді влітку-2023? Про п’ять гарячих трендів розповідає блог про стиль watchingukraine в Instagram.

Так, такі головні убори, як капелюхи, панамки, козирки, хустки і бейсболки, вже давно не лише про пляж. Ці атрибути літнього гардеробу є модним акцентом в образі, який не тільки допоможе вам створити завершені луки влітку, але ще й убереже вашу головку в цю шалену спеку.

Топ-5 трендових головних уборів літа 2023:

Хустка. Універсальний аксесуар, який можна по-різному зав’язувати на волоссі та доповнювати сонцезахисними окулярами.

Універсальний аксесуар, який можна по-різному зав’язувати на волоссі та доповнювати сонцезахисними окулярами. Панама. Вибирайте хоч блискучий матеріал для образів у стилі спорт-шик, хоч виріб у техніці кроше, що опинилася на піку тенденцій цього літа.

Вибирайте хоч блискучий матеріал для образів у стилі спорт-шик, хоч виріб у техніці кроше, що опинилася на піку тенденцій цього літа. Бейсболка. Кофмортний і красивий спосіб захистити голову від сонячних променів. Актуальні як спортивніші варіанти, так і нетрадиційні.

Кофмортний і красивий спосіб захистити голову від сонячних променів. Актуальні як спортивніші варіанти, так і нетрадиційні. Козирок. Такий головний убір стане родзинкою вашого аутфіту на пляжі або прогулянці містом.

Такий головний убір стане родзинкою вашого аутфіту на пляжі або прогулянці містом. Капелюх. Вибір фасонів, кольорів і текстур приємно вразить, головне, щоб цей головний убір вдало "сів".

Бейсболки на будь-який смак

Хустку можна незвичайно зав’язати

Яскраві панами

Ефектні капелюхи

Трендові козирки

Раніше "Телеграф" розповідав, що важливою частиною літнього образу є аксесуари. Цього сезону різноманітність трендових прикрас радує око. У моду повернулися квітки-чокери, які вже сподобалися модницям.