Джинси в літньому гардеробі: ідеї приголомшливих образів, які легко повторити (фото)

Настільки зручна річ, що багато хто готовий носити джинси цілий рік

Один із найуніверсальніших елементів гардеробу – джинси, і літня капсула не є винятком. Вдалий фасон допоможе скласти образ, який і гарний, і зручний одночасно.

Як же носити джинси влітку та з яким одягом їх поєднувати? Про це пише блог стилістки Яни Платонової в Instagram.

Так, у комфортну погоду джинси стануть ідеальним "низом" у вашому аутфіті. Ця річ комбінується чи не з усім гардеробом. Однаково стильно джинси пасують як із кросівкам і кедам, так і з туфлями, босоніжками і навіть шльопанцями.

З якими речами поєднувати джинси влітку? Список досить широкий: майки, топи, футболки, сорочки, жилети (на голе тіло або з нижнім шаром), корсети та блузи. А ще ви можете скласти багатошаровий літній образ для вечірніх виходів із сорочкою, піджаком чи легким джемпером.

Стилістка поділилася добіркою стильних літніх образів із джинсами, які надихнуть вас на гарне вбрання. Більшість аутфітів зібрані з речей базового гардеробу, тому ці луки легко повторити.

Літні образи з джинсами

Білі джинси — мастхев сезону

Джинси та вічно актуальний принт — смужка

Жилет – тренд цього літа

І зручно, і красиво

Стильний мінімалізм

Елегантні образи

Без зайвих акцентів

Образи на різну погоду

У такому хоч в офіс, хоч на прогулянку

Якщо у джинсах у спеку вам ходити не хочеться, то завжди знайдеться альтернатива. Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити джинси у літньому гардеробі.