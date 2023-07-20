Не залишать нікого байдужими: топ-10 найпопулярніших кольорів манікюру на 2023 рік (фото)

Цього літа "в меню" свіжість та елегантність

Якщо є щось, що підіймає настрій, то це погляд на наші красиві руки зі свіжим манікюром. Щороку з’являється нова палітра кольорів лаку, яка не залишає байдужою жодну жінку. Давайте разом розбиратися, які відтінки будуть модними цього року.

Всі ці кольори і відтінки давно всім знайомі, і, напевно, вже не раз вони красувалися на ваших ручках. Манікюр у таких тонах дає чудові результати, і надає вашим рукам красивого та елегантного вигляду.

Які кольори лаку для нігтів у моді у 2023 році

Коричневий

У всіх своїх варіаціях він є теплим і стильним кольором, який прикрашає ваші пальці.

Червоний

Червоний лак для нігтів залишається безпрограшним варіантом! Чи то блискучий, матовий чи прикрашений перлами, чи паєтками дизайн, червоний манікюр завжди залишиться високо оціненою класикою у світі краси.

Жовтий

Просто покрийте нігті блідим або яскравим жовтим кольором, і ви автоматично відчуєте, що у відпустці на березі Середземного моря.

Фіолетовий

Достатньо вибрати красивий пурпуровий відтінок, щоб піддатися чарівності цього блискучого та сліпучого кольору та зруйнувати монотонність нудних лаків.

Бордо

Бордовий, що знаходиться на півдорозі між червоним і фіолетовим, — це глибокий колір, що нагадує про королівську владу. Дуже елегантний та стриманий.

Білий

Білий лак для нігтів це той штрих краси, який прикрашає літній образ і надає йому чистоти та свіжості, особливо коли шкіра засмагла від сонця.

Синій

Синій — це колір, який вселяє безтурботність, і використовувати його як лак для нігтів — відмінна ідея

Зелений

Зелений манікюр нагадує про надію, оновлення та нові починання. Ви можете розраховувати на всі відтінки цього кольору лаку для нігтів від темно-зеленого до зеленого лайма.

Рожевий

Ніжно-рожевий, колір фуксії чи барбі, він представлений у кількох відтінках, щоб надати літньому манікюру родзинки.

Чорний

Чорний лак надає нігтям глибокого і харизматичного вигляду, який не залишається непоміченим.

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.