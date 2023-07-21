Біжіть від майстра, якщо запропонує вам це: 4 антитренди манікюру (фото)

Ці нейл-арти вичерпали себе

Манікюр давно став невід’ємною частиною образу, що додає "родзинки" та актуальності. Сьогодні можна просто покрити нігті тим же відтінком, що поєднується з аксесуарами. Це дозволяє завершити лук і зробити його гармонійнішим. Але є й такі дизайни, від яких слід відмовлятися, щоб не уславитися модним аутсайдером.

Ми завжди намагаємося ознайомлювати вас з основними напрямками модного нейл-арту, проте зараз хочемо звернути вашу увагу на неактуальні тренди у світі манікюру, які також важливо враховувати. Усього таких антитрендів чотири.

Трафарет

Сьогодні застаріла мода на дизайн нігтів, для якого використовується трафарет, подібний до мережива або ажурних шторів. Тепер це вважається не модним та не естетичним.

Камені та стрази

Обмежте використання різноманітних каменів та стразів у дизайні для особливих тематичних подій та фотосесій. Якщо ви бажаєте надати своїм нігтям трохи блиску та святковості, краще використовувати фольгу, гліттер або невеликі непомітні камінчики.

Перепелине яйце

Коли цей стиль став популярним, він був справді захоплюючим та унікальним. Спочатку майстри намагалися відтворити забарвлення перепелиних яєць, потім експериментували з різними кольорами та поєднували його з іншими малюнками. Однак з часом цей нейл-арт втратив свою свіжість і став неактуальним.

Мультяшки

Якийсь час тому нейл-арт у стилі коміксів з яскравими мультяшними малюнками та різноманітними написами був дуже популярним. Це мало цікавий та милий вигляд. Однак зараз у моді простота, елегантність та універсальність. Навіть якщо ви захочете повторити такий манікюр, варто уникати нанесення малюнків на кожному пальці. Натомість краще створювати лаконічні та вишукані дизайни.

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