Елегантні ідеї манікюру в мінімалістичному стилі, що ідеально підходять для літа 2023 (фото)

Нейл-дизайни, що ідеально підходять для будь-якого сезону.

Мінімалізм — це безпрограшний варіант: чи це прикраса інтер’єру, останні тенденції моди чи манікюр. Доказом є ці чудові дизайни нігтів, якими ми хочемо сьогодні з вами поділитися. Деякі з них на вигляд дуже прості, але при цьому вони дають чудові результати і надають вашим рукам унікального та елегантного вигляду.

Зазначимо, що мода у 2023 році більше схиляється до пастельних тонів, але також і до нюдових, які знову зарекомендували себе обов’язковими цього року. Ефект "красивих натуральних нігтів" можна отримати при виборі таких кольорів, як тілесний, блідо-рожевий, білий, сірий або хакі. Тому при виборі кольору нігтів зверніть увагу саме на таку палітру.

Манікюр у стилі мінімалізм: ідеї

Елегантні лінії

Барвистий та класичний французький манікюр

Маленькі деталі

Подвійний френч

Дизайн з крапками

Мінімалістичні малюнки

Раніше "Телеграф" розповідав, як створити актуальний та стильний манікюр у морській тематиці. Черепашки, краплі води, відтінки синього і не тільки елементи дизайну, які опинилися в топі літніх нейл-тенденцій.