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Джинси в літніх образах: топ-7 способів створити стильний і зручний лук (фото)

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Джинси – обов’язковий атрибут у будь-якому гардеробі
Джинси – обов’язковий атрибут у будь-якому гардеробі. Фото Freepik

З джинсами ви створите аутфіти у різних стилях

Джинси – незамінний елемент базового гардеробу будь-якої пори року. З цією річчю вдасться зібрати стильні образи і в літній період, головне, навчитися правильно комбінувати денім з іншим одягом.

Як носити джинси влітку та з якими речами поєднувати? Про це пише блог про моду watchingukraine в Instagram.

Так, джинси знайдуться у гардеробі будь-якої дівчини. Ми їх любимо за зручність, універсальність та комбінаторику. Влітку, особливо в прохолодні дні, ця річ дуже знадобиться. Поєднуються з різними топами та різним взуттям, добре служать для складання багатошарового ансамблю.

З яким одягом можна вдягати джинси влітку? Стилістка рекомендує звернути увагу на сім стильних формул, які допоможуть вам виглядати бездоганно:

  • Джинси (прямі або баггі), розслаблена сорочка, ремінь, взуття із гострим мисом.
  • Білі джинси (прямі або широкі), чорний заправлений топ, чорний ремінь, взуття на низькому ходу.
  • Прямі джинси, жилет, м’яка сумка, взуття без підборів.
  • Прямі чи широкі джинси, майка, структурована сумка на плечі.
  • Прямі або широкі джинси, біла футболка, шльопанці на низькому ходу, структурована сумка або м’яка сумка з ремінцем.
  • Тотал денім та взуття на низькому ходу.
  • Прямі білі джинси, біла футболка, чорний жакет, взуття без підборів.

Літні образи з джинсами

Образ із джинсами
Джинси + жилет
Образ із джинсами
Сорочка та джинси — ідеальне поєднання
Образ із джинсами
Білі джинси — стильний вибір
Образ із джинсами
Лаконічні образи
Образ із джинсами
У прохолодну погоду
Образ із джинсами
Образ із базових речей
Образ із джинсами
Дуже стильно

Не всі вважають за краще носити джинси у спеку, тому варто вивчити альтернативи. Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити джинси у літньому гардеробі, щоб скласти трендові аутфіти.

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#Стиль #Джинси