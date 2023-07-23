Джинси в літніх образах: топ-7 способів створити стильний і зручний лук (фото)
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З джинсами ви створите аутфіти у різних стилях
Джинси – незамінний елемент базового гардеробу будь-якої пори року. З цією річчю вдасться зібрати стильні образи і в літній період, головне, навчитися правильно комбінувати денім з іншим одягом.
Як носити джинси влітку та з якими речами поєднувати? Про це пише блог про моду watchingukraine в Instagram.
Так, джинси знайдуться у гардеробі будь-якої дівчини. Ми їх любимо за зручність, універсальність та комбінаторику. Влітку, особливо в прохолодні дні, ця річ дуже знадобиться. Поєднуються з різними топами та різним взуттям, добре служать для складання багатошарового ансамблю.
З яким одягом можна вдягати джинси влітку? Стилістка рекомендує звернути увагу на сім стильних формул, які допоможуть вам виглядати бездоганно:
- Джинси (прямі або баггі), розслаблена сорочка, ремінь, взуття із гострим мисом.
- Білі джинси (прямі або широкі), чорний заправлений топ, чорний ремінь, взуття на низькому ходу.
- Прямі джинси, жилет, м’яка сумка, взуття без підборів.
- Прямі чи широкі джинси, майка, структурована сумка на плечі.
- Прямі або широкі джинси, біла футболка, шльопанці на низькому ходу, структурована сумка або м’яка сумка з ремінцем.
- Тотал денім та взуття на низькому ходу.
- Прямі білі джинси, біла футболка, чорний жакет, взуття без підборів.
Літні образи з джинсами
Не всі вважають за краще носити джинси у спеку, тому варто вивчити альтернативи. Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити джинси у літньому гардеробі, щоб скласти трендові аутфіти.