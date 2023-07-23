Джинси в літніх образах: топ-7 способів створити стильний і зручний лук (фото)

З джинсами ви створите аутфіти у різних стилях

Джинси – незамінний елемент базового гардеробу будь-якої пори року. З цією річчю вдасться зібрати стильні образи і в літній період, головне, навчитися правильно комбінувати денім з іншим одягом.

Як носити джинси влітку та з якими речами поєднувати? Про це пише блог про моду watchingukraine в Instagram.

Так, джинси знайдуться у гардеробі будь-якої дівчини. Ми їх любимо за зручність, універсальність та комбінаторику. Влітку, особливо в прохолодні дні, ця річ дуже знадобиться. Поєднуються з різними топами та різним взуттям, добре служать для складання багатошарового ансамблю.

З яким одягом можна вдягати джинси влітку? Стилістка рекомендує звернути увагу на сім стильних формул, які допоможуть вам виглядати бездоганно:

Джинси (прямі або баггі), розслаблена сорочка, ремінь, взуття із гострим мисом.

Білі джинси (прямі або широкі), чорний заправлений топ, чорний ремінь, взуття на низькому ходу.

Прямі джинси, жилет, м’яка сумка, взуття без підборів.

Прямі чи широкі джинси, майка, структурована сумка на плечі.

Прямі або широкі джинси, біла футболка, шльопанці на низькому ходу, структурована сумка або м’яка сумка з ремінцем.

Тотал денім та взуття на низькому ходу.

Прямі білі джинси, біла футболка, чорний жакет, взуття без підборів.

Літні образи з джинсами

Джинси + жилет

Сорочка та джинси — ідеальне поєднання

Білі джинси — стильний вибір

Лаконічні образи

У прохолодну погоду

Образ із базових речей

Дуже стильно

Не всі вважають за краще носити джинси у спеку, тому варто вивчити альтернативи. Раніше "Телеграф" розповідав, чим можна замінити джинси у літньому гардеробі, щоб скласти трендові аутфіти.