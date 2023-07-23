Небагато блиску не зашкодить: 12 стильних ідей, щоб освіжити французький манікюр (фото)

Якщо звичайний французький нейл-арт набрид, є чудовий вихід

Французький манікюр залишається актуальним, які б нейл-тенденції не з’являлися. Однак якщо стандартний френч вже не тішить, спробуйте внести блискучий акцент, щоб ваші нігті засяяли.

Зверніть увагу на 12 стильних ідей французького манікюру. Такий дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті, пише Byrdie.

Французький манікюр — класика з однієї причини: його проста нейтральна основа з тонким (або товстим) білим кінчиком створює мінімалістичний шикарний образ, що підходить для будь-якого випадку. Проте в останнє популярність здобули хромовані нігті. Цей тренд манікюру з мерехтливим, ледь вловимим металевим відтінком може освіжити ваш погляд на френч.

Замість традиційного френчу спробуйте зробити акцентні кінчики. Не білі, а позолочені, перламутрові, сріблясті, зі стразами, блискучим напиленням… Мерехтіння можна додати і на базу, якою покриваєте нігтьову пластину.

Стильні ідеї френча

Позолота

Хромовані кінчики

У стилі русалки

Трохи золота

Трендовий металік

Витончені стрази

Більше срібла

Блискуча геометрія

Дуже елегантно

Язики полум’я

Гламурний блиск

Раніше "Телеграф" ділився красивими нейл-ідеями манікюру у мінімалістичному стилі. А ще ми розповідали, як зі смаком прикрасити нігті ромашками, щоб отримати найтрендовіший дизайн цього літа.