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Небагато блиску не зашкодить: 12 стильних ідей, щоб освіжити французький манікюр (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Автор
Френч завжди в моді
Френч завжди в моді. Фото Freepik

Якщо звичайний французький нейл-арт набрид, є чудовий вихід

Французький манікюр залишається актуальним, які б нейл-тенденції не з’являлися. Однак якщо стандартний френч вже не тішить, спробуйте внести блискучий акцент, щоб ваші нігті засяяли.

Зверніть увагу на 12 стильних ідей французького манікюру. Такий дизайн прикрасить як довгі, так і короткі нігті, пише Byrdie.

Французький манікюр — класика з однієї причини: його проста нейтральна основа з тонким (або товстим) білим кінчиком створює мінімалістичний шикарний образ, що підходить для будь-якого випадку. Проте в останнє популярність здобули хромовані нігті. Цей тренд манікюру з мерехтливим, ледь вловимим металевим відтінком може освіжити ваш погляд на френч.

Замість традиційного френчу спробуйте зробити акцентні кінчики. Не білі, а позолочені, перламутрові, сріблясті, зі стразами, блискучим напиленням… Мерехтіння можна додати і на базу, якою покриваєте нігтьову пластину.

Стильні ідеї френча

Блискучий французький манікюр
Позолота
Блискучий французький манікюр
Хромовані кінчики
Блискучий французький манікюр
У стилі русалки
Блискучий французький манікюр
Трохи золота
Блискучий французький манікюр
Трендовий металік
Блискучий французький манікюр
Витончені стрази
Блискучий французький манікюр
Більше срібла
Блискучий французький манікюр
Блискуча геометрія
Блискучий французький манікюр
Дуже елегантно
Блискучий французький манікюр
Язики полум’я
Блискучий французький манікюр
Гламурний блиск

Раніше "Телеграф" ділився красивими нейл-ідеями манікюру у мінімалістичному стилі. А ще ми розповідали, як зі смаком прикрасити нігті ромашками, щоб отримати найтрендовіший дизайн цього літа.

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#Манікюр #Французький манікюр