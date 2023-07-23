Не будьте "папугою": як створити стильний різнокольоровий образ цього літа (фото)

Чим більше відтінків ви включаєте в вбрання, тим грамотніше до цього потрібно підходити

Літо дає хорошу можливість експериментувати із кольоровою гамою образу. Можна поєднувати яскраві відтінки й створювати яскраві аутфіти. Головне, знати про кілька стилістичних хитрощів, адже колір навіть може стрункішати фігуру.

Як підібрати відтінки в образі зі смаком? Більше про це пише блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram.

Як поєднувати кольори в образі

Стилісти пропонують слідувати одній з колірних схем, щоб ваш лук справді був органічним та стильним:

Аналогова. Поєднує кольори – сусіди на кольоровому колі.

Поєднує кольори – сусіди на кольоровому колі. Комплементарна. Міксує протилежні кольори, важливо поєднувати їх у різних пропорціях.

Міксує протилежні кольори, важливо поєднувати їх у різних пропорціях. Тріада. Комбінує три кольори, які формують на колірному колі рівносторонній чи рівнобедрений трикутник.

Комбінує три кольори, які формують на колірному колі рівносторонній чи рівнобедрений трикутник. Тетрада. У такому разі кольори схеми утворюють на кольоровому колі умовний квадрат чи прямокутник. Щоб зберегти пропорції та не перевантажити образ, два з чотирьох кольорів – додаткові.

Крім того, варто звернути увагу на нюанси поєднання різних принтів в одному вбранні. Тут теж стилісти розповідають про правила, які гарантують вам розкішний вигляд цього літа. Так, найбезпечніше комбінувати принти, в яких збігається максимальна кількість з наступних характеристик:

Група (геометричні, ботанічні, анімалістичні, абстрактні).

Кольорова гама.

Частота (повторення елементів принта).

Розмірність (розмір принта).

Стильні літні образи

Усі колірні акценти на своїх місцях

Сумка та принт-смужка поєднуються ідеально

Смугаста історія

Яскравий літній образ

Стильна кольорова гама

Смужка — акцент образу

Витончений мікс відтінків

Сміливий контраст кольорів

У стилі Барбі

Гарні літні тони

Раніше "Телеграф" розповідав про мінімалізм в одязі. Створити образ у такому стилі легко та просто цього літа.