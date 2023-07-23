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Не будьте "папугою": як створити стильний різнокольоровий образ цього літа (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Літній образ може бути яскравим Новина оновлена 23 липня 2023, 17:37
Літній образ може бути яскравим. Фото Freepik

Чим більше відтінків ви включаєте в вбрання, тим грамотніше до цього потрібно підходити

Літо дає хорошу можливість експериментувати із кольоровою гамою образу. Можна поєднувати яскраві відтінки й створювати яскраві аутфіти. Головне, знати про кілька стилістичних хитрощів, адже колір навіть може стрункішати фігуру.

Як підібрати відтінки в образі зі смаком? Більше про це пише блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram.

Як поєднувати кольори в образі

Стилісти пропонують слідувати одній з колірних схем, щоб ваш лук справді був органічним та стильним:

  • Аналогова. Поєднує кольори – сусіди на кольоровому колі.
  • Комплементарна. Міксує протилежні кольори, важливо поєднувати їх у різних пропорціях.
  • Тріада. Комбінує три кольори, які формують на колірному колі рівносторонній чи рівнобедрений трикутник.
  • Тетрада. У такому разі кольори схеми утворюють на кольоровому колі умовний квадрат чи прямокутник. Щоб зберегти пропорції та не перевантажити образ, два з чотирьох кольорів – додаткові.

Крім того, варто звернути увагу на нюанси поєднання різних принтів в одному вбранні. Тут теж стилісти розповідають про правила, які гарантують вам розкішний вигляд цього літа. Так, найбезпечніше комбінувати принти, в яких збігається максимальна кількість з наступних характеристик:

  • Група (геометричні, ботанічні, анімалістичні, абстрактні).
  • Кольорова гама.
  • Частота (повторення елементів принта).
  • Розмірність (розмір принта).

Стильні літні образи

Яскравий літній образ
Усі колірні акценти на своїх місцях
Яскравий літній образ
Сумка та принт-смужка поєднуються ідеально
Яскравий літній образ
Смугаста історія
Яскравий літній образ
Яскравий літній образ
Яскравий літній образ
Стильна кольорова гама
Яскравий літній образ
Смужка — акцент образу
Яскравий літній образ
Витончений мікс відтінків
Яскравий літній образ
Сміливий контраст кольорів
Яскравий літній образ
У стилі Барбі
Яскравий літній образ
Гарні літні тони

Раніше "Телеграф" розповідав про мінімалізм в одязі. Створити образ у такому стилі легко та просто цього літа.

Теги:
#Стиль #Кольору