Не будьте "папугою": як створити стильний різнокольоровий образ цього літа (фото)
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Чим більше відтінків ви включаєте в вбрання, тим грамотніше до цього потрібно підходити
Літо дає хорошу можливість експериментувати із кольоровою гамою образу. Можна поєднувати яскраві відтінки й створювати яскраві аутфіти. Головне, знати про кілька стилістичних хитрощів, адже колір навіть може стрункішати фігуру.
Як підібрати відтінки в образі зі смаком? Більше про це пише блог про стиль pumpyourstyle.studio в Instagram.
Як поєднувати кольори в образі
Стилісти пропонують слідувати одній з колірних схем, щоб ваш лук справді був органічним та стильним:
- Аналогова. Поєднує кольори – сусіди на кольоровому колі.
- Комплементарна. Міксує протилежні кольори, важливо поєднувати їх у різних пропорціях.
- Тріада. Комбінує три кольори, які формують на колірному колі рівносторонній чи рівнобедрений трикутник.
- Тетрада. У такому разі кольори схеми утворюють на кольоровому колі умовний квадрат чи прямокутник. Щоб зберегти пропорції та не перевантажити образ, два з чотирьох кольорів – додаткові.
Крім того, варто звернути увагу на нюанси поєднання різних принтів в одному вбранні. Тут теж стилісти розповідають про правила, які гарантують вам розкішний вигляд цього літа. Так, найбезпечніше комбінувати принти, в яких збігається максимальна кількість з наступних характеристик:
- Група (геометричні, ботанічні, анімалістичні, абстрактні).
- Кольорова гама.
- Частота (повторення елементів принта).
- Розмірність (розмір принта).
Стильні літні образи
Раніше "Телеграф" розповідав про мінімалізм в одязі. Створити образ у такому стилі легко та просто цього літа.