Не тільки ягідки та квіточки: топ-3 найтрендовіших дизайнів манікюру на літо 2023 (фото)

Добірка найкращих ідей для модного манікюру

Літній період дуже любить пастельні тони, квіткові та ягідні принти, і не лише у манікюрі! Це актуальний тренд сезону, який нікого не залишає байдужим, проте є й не менш розкішні тренди дизайну нігтів. Про які ми хочемо розповісти сьогодні.

Літо триває, а це означає, що стильні ідеї манікюру на спеку модницям ще потрібні. До вашої уваги — топ-3 трендових дизайну нігтик, які будуть приковувати погляди до ваших рук.

Манікюр літо 2023: топ-3 трендових дизайнів

Делікатний хром

Хромований манікюр необов’язково має сліпити очі. Минулого року Хейлі Бібер задала тренд на ніжні нігті, наче покриті глазур’ю, і ця тенденція продовжує жити.

Хвилі

Один із найпопулярніших трендів, який дозволяє проявити фантазію. Стилісти пропонують розписувати тонкими лініями поверх френча або пастельних дизайнів.

Чистий манікюр

Головне завдання — просто створити ілюзію незайманих нігтів. У цьому тобі допоможуть делікатна обробка кутикули, акуратна форма та напівпрозорі покриття.

Раніше "Телеграф" ділився красивими нейл-ідеями манікюру у мінімалістичному стилі. А ще ми розповідали, як зі смаком прикрасити нігті ромашками, щоб отримати найтрендовіший дизайн цього літа.