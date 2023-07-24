Краще не брати у свій гардероб ці речі: 5 головних антитрендів літа (фото)

Цього сезону світліші тони джинсів переважають над темними

Тенденції моди швидко змінюються. Якщо певні предмети гардероба стають популярними навесні, то влітку вони, швидше за все, вже не будуть затребувані. Деякі речі давно вийшли з моди та можуть зіпсувати навіть перевірений роками стиль.

Журнал Insider опублікував список основних модних антитрендів літнього сезону. До нього входять яскраві неонові відтінки, темні джинси, чорні окуляри та інші тренди, які можуть негативно вплинути на образ.

Темні джинси

Краще вибирати білі або світлі джинси з вільними силуетами, що мають прямий чи широкий крій. Слід уникати чорних або темно-синіх моделей, оскільки вони можуть надавати вам старшого вигляду.

Срібло замість золота

Перестаньте носити золоті прикраси, краще вибирайте срібні. У цей сезон особливо популярні срібні сережки-кільця, які ідеально доповнять будь-яке літнє вбрання.

Неонові кольори

Нині вони пішли у минуле та стали неактуальними. Сучасні тенденції моди на літо 2023 припускають акцентування на елегантність, простоту та розкіш. Вибирайте насичені кольори, проте не включайте у свої образи неонові відтінки.

Обтягуючі джинси

У літній сезон абсолютно не в тренді тісні джинси, які обтягують тіло. Мало того, їх носити навіть неприємно у спеку. Вибирайте вільні, зручні джинси.

Чорні окуляри

Замість них вибирайте яскраві кольорові моделі. Вони і омолодять, і додадуть стилю.

Раніше ми писали, яке взуття більше не модне влітку 2023 року. Названо п’ять антитрендів.