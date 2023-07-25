Найкраще, що можна зробити: топ-5 найстильніших варіантів манікюру на будь-який смак (фото)

Акуратні руки – це деталь, яка впадає у вічі!

Якщо ви стежите за останніми тенденціями манікюру, то знайте, що цього року в тренді класичний нейл-арт типу френча. Однак і його можна більш трендово стилізувати, вибравши стильні відтінки та дизайни. Про які ми хочемо розповісти далі.

Немає нічого кращого, ніж свіжі, легкі та яскраві тони для супроводу сонячних літніх днів на ваших нігтиках. Якщо ж ви віддаєте перевагу більш стриманим дизайнам — то і для вас знайдеться кілька стильних варіантів. Що ж у тренді влітку 2023 року:

Модний манікюр 2023: тренди

Французький манікюр

Французький манікюр також може бути різним. Смужки на кінчиках нігтів можуть бути ледь помітними, широкими або розташовуватись під будь-яким кутом. Також його можна зробити кольоровим.

Лак із блискітками

Паєтки всіх розмірів і кольорів — один з найпопулярніших дизайнів у світі.

Манікюр у відтінках зеленого

Від блідо-оливкового до яскравого кольору: зелений цього року як ніколи на часі! Спробуйте матовий відтінок або поєднуйте його з різними дизайнами.

Лак зі стразами

Манікюр з легким блиском та дрібними стразами зачарує ваш образ!

Рожевий лак

Сміливо вибирайте усі відтінки рожевого! Яскравий колір приверне увагу!

Раніше "Телеграф" розповідав, який манікюр зробить вас королевою пляжного сезону. Морські відтінки, черепашки, пісочні тони і не тільки вирвалися в тренди цього літа. Якщо ж ви любите стриманий нейл-арт, зверніть увагу на красиві ідеї нюдового манікюру, який завжди в моді.