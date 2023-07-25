Найкращий вибір у спеку: три "повітряні" сукні, без яких не обійтися цього літа (фото)

Такі сукні також ідеально підкреслюють фігуру

Цього літа ніяк не обійтися без суконь, тому що з їх допомогою можна створити велику кількість красивих і стильних образів, а також вони надають жіночності та елегантності. Але є певні фасони суконь, які найкраще підійдуть у спеку, бо приємні до тіла та добре пропускають повітря.

Експерти в матеріалі Hello Magazine розповіли про найактуальніші моделі, які стануть справжнім порятунком у літній сезон, а також підкреслять вашу фігуру та стиль.

Які сукні врятують від спеки

Довгий сарафан

За допомогою широкого сарафану на тонких бретельках можна створити ніжний та жіночний look. Цього року такі моделі особливо популярні, бо маскують "зайве", натомість відкривають плечі та шию.

Які моделі суконь підійдуть для спекотної погоди

Сукня-халат

Експерти радять вибирати варіанти суконь на запах, бо вони дуже зручні, практичні та добре підкреслюють талію. Віддайте перевагу виробам із тонкої тканини, щоб вона була приємна на дотик і забезпечувала тілу вільний доступ до повітря.

Стильні моделі плаття на літо 2023

Сукня-сорочка

Вибирайте сукню-сорочка з льону, тому що такий матеріал відмінно підходить для спекотної погоди. Можна вибирати як укорочений, так і довгий фасон із цікавими деталями та елементами.

Сукні, без яких не обійтися цього літа

"Телеграф" писав раніше, як правильно поєднувати літні сукні з кедами. Експерти підказали кілька елегантних варіантів.