Терміново в гардероб: які моделі штанів ідеально підходять для літа (фото)

Для створення цікавих образів потрібні різні фасони штанів

Якщо ви втомилися від джинсів, тоді експерти пропонують безліч цікавих альтернатив, за допомогою яких можна створити красиві та стильні аутфіти. Є штани, які точно мають бути у літньому гардеробі кожної модниці.

Експерти у матеріалі "24 каналу" розповіли, які фасони штанів допоможуть зробити ваш образ більш стильним, легким та молодіжним. Придивитися краще до більш спокійних і м’яких відтінків.

Які штани зараз у тренді

Лляні штани

Влітку такі штани користуються великою популярністю, тому що це чудова тканина для спекотної погоди, вона приємна до тіла та пропускає повітря. Такі штани можна поєднувати з топами, сорочками, футболками, доповнюючи образ різним взуттям.

Лляні штани

Палаццо

З їх допомогою можна сформувати жіночне та елегантне вбрання. Штани палаццо візуально витягують силует, підкреслюючи переваги та приховуючи недоліки фігури. Експерти рекомендують поєднувати їх з босоніжками та туфлями на підборах.

Штани Палаццо

Штани в смужку

Зараз набирає популярності тренд на стиль pajamacor. Спочатку в моді були смугасті сорочки, потім костюми, шорти, а тепер настала черга штанів. Найкраще вони будуть виглядати зі сланцями чи кросівками.

Штани в смужку

"Телеграф" писав раніше, які моделі штанів остаточно вийшли з моди. Експерти радять не одягати їх, щоби не зіпсувати образ.