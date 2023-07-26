Забудьте про класику: барвистий французький манікюр, який варто спробувати у 2023 році (фото)

Такі дизайни оживлять ваш образ цього літа!

Французький манікюр із його позачасовими нюдовими кольорами є обов’язковим для нігтів і останніми роками. Але щоб надати вашому френчу більш оригінального вигляду, чому б не додати до нього трохи кольору?

Нейл-арт у пастельних тонах зараз дуже модний, особливо із приходом сонячних днів. Для шанувальників класичного французького манікюру та тих, хто хоче додати веселощів своєму образу, можна замінити білу лінію на інші кольори. Кількість комбінацій для оригінального манікюру дуже велика, як і колірної палітри.

До вашої уваги, оригінальний та барвистий французький манікюр, який прикрасить ваші нігті. З такими ідеями ви назавжди забудете про класичний французький манікюр. Будьте впевнені, ваш манікюр не залишиться непоміченим!

Барвистий французький манікюр 2023 року: фото

Раніше "Телеграф" ділився красивими нейл-ідеями манікюру у мінімалістичному стилі. А ще ми розповідали, як зі смаком прикрасити нігті ромашками, щоб отримати найтрендовіший дизайн цього літа.