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Забудьте про класику: барвистий французький манікюр, який варто спробувати у 2023 році (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
Добірка образів із яскравим френчем для нігтів Новина оновлена 26 липня 2023, 14:16
Добірка образів із яскравим френчем для нігтів. Фото pexels.com

Такі дизайни оживлять ваш образ цього літа!

Французький манікюр із його позачасовими нюдовими кольорами є обов’язковим для нігтів і останніми роками. Але щоб надати вашому френчу більш оригінального вигляду, чому б не додати до нього трохи кольору?

Нейл-арт у пастельних тонах зараз дуже модний, особливо із приходом сонячних днів. Для шанувальників класичного французького манікюру та тих, хто хоче додати веселощів своєму образу, можна замінити білу лінію на інші кольори. Кількість комбінацій для оригінального манікюру дуже велика, як і колірної палітри.

До вашої уваги, оригінальний та барвистий французький манікюр, який прикрасить ваші нігті. З такими ідеями ви назавжди забудете про класичний французький манікюр. Будьте впевнені, ваш манікюр не залишиться непоміченим!

Барвистий французький манікюр 2023 року: фото

Барвистий французький манікюр 2023
помаранчевий французький манікюр 2023
світлий французький манікюр 2023
рожевий французький манікюр 2023
білий зворотний французький манікюр 2023
подвійний французький манікюр 2023
різнокольоровий французький манікюр 2023
неоновий французький манікюр 2023
французький манікюр 2023 із серцями
чорно-білий французький манікюр 2023
пастельний французький манікюр 2023
золотий французький манікюр 2023
синій французький манікюр 2023
французький манікюр 2023 у кольорі
французький манікюр 2023
зворотний французький манікюр 2023

Раніше "Телеграф" ділився красивими нейл-ідеями манікюру у мінімалістичному стилі. А ще ми розповідали, як зі смаком прикрасити нігті ромашками, щоб отримати найтрендовіший дизайн цього літа.

Теги:
#Мода #Манікюр