Мереживо повернулося в моду: як скласти стильний образ із мереживними речами (фото)

Якщо вибрати трендовий крій, то ваш лук із мереживом приверне всі погляди

Багато модних трендів повертаються. Так сталося і з мереживом. Однак важливо вибирати актуальні фасони, щоб складати справді вдалі образи.

Як стильно носити мереживо у 2023 році? Докладніше про це йдеться в блозі стилістки anna.le.nova в Instagram.

За словами стилістки, на довгий час про мереживо всі забули, воно втратило свою актуальність і майже не використовувалося в образах. Проте сьогодні мереживо повертається в моду, щоправда, із видозміненою фактурою та новими правилами стилізації.

Стилістка називає три основні тенденції, пов’язані з мереживом:

Якісне актуальне мереживо не повинно бути еластичним.

Мереживо набуває більш оригінальних форм, текстур і візерунків.

Мереживо сьогодні використовують у досить несподіваних та провокативних комбінаціях.

Стильні образи з мереживом

Актуальні мереживні сукні, спідниці, костюми та штани. Ви можете скласти літні образи з романтичною ноткою або поєднувати мереживні вироби з більш брутальними атрибутами.

І чорне, і біле

Літні вбрання

Ефектні костюми

Розкішні сукні

Чорний завжди доречний

Незвичайні поєднання

Мереживо повернулося в моду

Спокусливі вбрання

Легкість та повітряність

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