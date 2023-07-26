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Мереживо повернулося в моду: як скласти стильний образ із мереживними речами (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Мереживо — старий-новий тренд Новина оновлена 26 липня 2023, 20:27
Мереживо — старий-новий тренд. Фото Freepik

Якщо вибрати трендовий крій, то ваш лук із мереживом приверне всі погляди

Багато модних трендів повертаються. Так сталося і з мереживом. Однак важливо вибирати актуальні фасони, щоб складати справді вдалі образи.

Як стильно носити мереживо у 2023 році? Докладніше про це йдеться в блозі стилістки anna.le.nova в Instagram.

За словами стилістки, на довгий час про мереживо всі забули, воно втратило свою актуальність і майже не використовувалося в образах. Проте сьогодні мереживо повертається в моду, щоправда, із видозміненою фактурою та новими правилами стилізації.

Стилістка називає три основні тенденції, пов’язані з мереживом:

  • Якісне актуальне мереживо не повинно бути еластичним.
  • Мереживо набуває більш оригінальних форм, текстур і візерунків.
  • Мереживо сьогодні використовують у досить несподіваних та провокативних комбінаціях.

Стильні образи з мереживом

Актуальні мереживні сукні, спідниці, костюми та штани. Ви можете скласти літні образи з романтичною ноткою або поєднувати мереживні вироби з більш брутальними атрибутами.

Стильні образи з мереживом
І чорне, і біле
Стильні образи з мереживом
Літні вбрання
Стильні образи з мереживом
Ефектні костюми
Стильні образи з мереживом
Розкішні сукні
Стильні образи з мереживом
Чорний завжди доречний
Стильні образи з мереживом
Незвичайні поєднання
Стильні образи з мереживом
Мереживо повернулося в моду
Стильні образи з мереживом
Спокусливі вбрання
Стильні образи з мереживом
Легкість та повітряність

Раніше "Телеграф" розповідав, які сукні модні влітку 2023 року. Модниці полюбили їх за легкість та повітряність. А ще ми писали, які джинси опинилися на піку модних трендів і як грамотно вплести їх у літні аутфіти.

Теги:
#Стиль #Мереживо