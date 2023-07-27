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Їх слід уникати: зачіски, які роблять вас старшими за свої роки (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Короткі стрижки – тренд сезону Новина оновлена 27 липня 2023, 08:07
Короткі стрижки – тренд сезону. Фото santeplusmag.com

Щоб виглядати молодшою та свіжішою, достатньо простої зміни стрижки.

Не завжди легко змінити свій зовнішній вигляд, і все ж стрижка є ключем до молодшого вигляду, особливо у віці за 50. Не слід упускати з уваги вплив зачіски, адже вона може повністю змінити обличчя і зробити вас молодшим.

Багато хто з тих, хто вирішив змінити свій стиль, роблять деякі помилки в стилі, які роблять старше своїх років, пише santeplus. Розповідаємо, які стрижки слід уникати, щоб залишатися молодою, а також ділимося порадами щодо вдалої зачіски.

Три стрижки, які старять:

  • Занадто довге волосся — з віком локони втрачають свій блиск і густоту, кінчики пересихають і, зрештою, довге волосся стає непривабливим.
  • Гладкі та плоскі стрижки — втрата об’єму та блиску волосся не дозволяє отримати гарний результат і привертає увагу до ознак старіння.
  • Непридатне фарбування — занадто темний або надто однорідний колір контрастуватиме з кольором обличчя і підкреслюватиме зморшки.

Все, що вам потрібно зробити, це вибрати стрижку, яка найкраще відповідає вашому типу фігури та вашим уподобанням, і піти до свого перукаря, щоб "творити чудеса". Ділимося декількома модними ідеями зачісок.

  • Укоротіть для більшого об’єму – короткі стрижки або стрижки середньої довжини створюють ілюзію об’єму.
  • Обрамлення обличчя дуже важливо структурувати стрижку, працюючи з різними довжинами. Пасма повинні повторювати контур обличчя, щоб пом’якшити риси та привернути увагу до ваших сильних сторін.
  • Чубчик для маскування зморшок — добре підібраний чубчик може допомогти приховати лоб, який є одним з місць, найбільш відзначених зморшками
  • Виберіть відповідний колір — обов’язково залишайтеся в тонах, близьких до вашого натурального кольору, щоб він гармоніював із кольором вашої шкіри.
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50
зачіски для жінок за 50

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супер-трендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.

Теги:
#Зачіска #Стрижка