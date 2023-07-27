Їх слід уникати: зачіски, які роблять вас старшими за свої роки (фото)

Щоб виглядати молодшою та свіжішою, достатньо простої зміни стрижки.

Не завжди легко змінити свій зовнішній вигляд, і все ж стрижка є ключем до молодшого вигляду, особливо у віці за 50. Не слід упускати з уваги вплив зачіски, адже вона може повністю змінити обличчя і зробити вас молодшим.

Багато хто з тих, хто вирішив змінити свій стиль, роблять деякі помилки в стилі, які роблять старше своїх років, пише santeplus. Розповідаємо, які стрижки слід уникати, щоб залишатися молодою, а також ділимося порадами щодо вдалої зачіски.

Три стрижки, які старять:

Занадто довге волосся — з віком локони втрачають свій блиск і густоту, кінчики пересихають і, зрештою, довге волосся стає непривабливим.

Гладкі та плоскі стрижки — втрата об’єму та блиску волосся не дозволяє отримати гарний результат і привертає увагу до ознак старіння.

— втрата об’єму та блиску волосся не дозволяє отримати гарний результат і привертає увагу до ознак старіння. Непридатне фарбування — занадто темний або надто однорідний колір контрастуватиме з кольором обличчя і підкреслюватиме зморшки.

Все, що вам потрібно зробити, це вибрати стрижку, яка найкраще відповідає вашому типу фігури та вашим уподобанням, і піти до свого перукаря, щоб "творити чудеса". Ділимося декількома модними ідеями зачісок.

Укоротіть для більшого об’єму – короткі стрижки або стрижки середньої довжини створюють ілюзію об’єму.

– короткі стрижки або стрижки середньої довжини створюють ілюзію об’єму. Обрамлення обличчя дуже важливо структурувати стрижку, працюючи з різними довжинами. Пасма повинні повторювати контур обличчя, щоб пом’якшити риси та привернути увагу до ваших сильних сторін.

дуже важливо структурувати стрижку, працюючи з різними довжинами. Пасма повинні повторювати контур обличчя, щоб пом’якшити риси та привернути увагу до ваших сильних сторін. Чубчик для маскування зморшок — добре підібраний чубчик може допомогти приховати лоб, який є одним з місць, найбільш відзначених зморшками

Виберіть відповідний колір — обов’язково залишайтеся в тонах, близьких до вашого натурального кольору, щоб він гармоніював із кольором вашої шкіри.

Раніше ми розповідали, які стрижки стали супер-трендами у сезоні 2023-24. Пропонуємо вам відразу сім варіантів на різну довжину волосся : у цьому списку кожна знайде собі щось до смаку.