Стильно та лаконічно: універсальні кольори манікюру, які підійдуть під будь-який образ (фото)

Це елегантні відтінки, які завжди будуть модними

Цього сезону модницям представили безліч nail-тенденцій, завдяки яким можна створити стильний манікюр на будь-який смак. Але не варто забувати про універсальні відтінки, які будуть ідеально підходити під будь-яке вбрання.

У матеріалі OBOZREVATEL розповіли, що до цього списку входять як нюдові кольори, починаючи від молочного і закінчуючи ніжно-рожевим, так і яскравіші відтінки, які привертають увагу.

Кольори манікюру, які підійдуть під будь-яке вбрання

Світло-бузковий

Цей відтінок добре підходить під будь-який тип шкіри та форму нігтів, а ще він надає ніжності та легкості. Світло-бузковий колір виглядає непомітно, але досить незвичайно і стильно.

Стильні варіанти манікюру на літо

Червоний

Такий колір давно став класикою, тому що поєднується з різнім вбранням і надасть вашому образу енергії, яскравості та сексуальності. Ви можете вибирати різні відтінки червоного, орієнтуючись на свій настрій.

Універсальні кольори манікюру під будь-яке вбрання

Земляний таур

Це універсальний нейтральний колір, з яким можна експериментувати та створювати незвичайні дизайни, додаючи інші земляні відтінки. Все залежить від вашого настрою та бажання. Якщо хочете додати насиченості, тоді використовуйте темніші кольори, наприклад, шоколадно-коричневий.

Які кольори манікюру вважаються універсальними

"Телеграф" писав раніше, який манікюр зробити на літо у мінімалістичному стилі. Експерти підказали кілька стильних ідей.