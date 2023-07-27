Стильно та лаконічно: універсальні кольори манікюру, які підійдуть під будь-який образ (фото)
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Це елегантні відтінки, які завжди будуть модними
Цього сезону модницям представили безліч nail-тенденцій, завдяки яким можна створити стильний манікюр на будь-який смак. Але не варто забувати про універсальні відтінки, які будуть ідеально підходити під будь-яке вбрання.
У матеріалі OBOZREVATEL розповіли, що до цього списку входять як нюдові кольори, починаючи від молочного і закінчуючи ніжно-рожевим, так і яскравіші відтінки, які привертають увагу.
Кольори манікюру, які підійдуть під будь-яке вбрання
Світло-бузковий
Цей відтінок добре підходить під будь-який тип шкіри та форму нігтів, а ще він надає ніжності та легкості. Світло-бузковий колір виглядає непомітно, але досить незвичайно і стильно.
Червоний
Такий колір давно став класикою, тому що поєднується з різнім вбранням і надасть вашому образу енергії, яскравості та сексуальності. Ви можете вибирати різні відтінки червоного, орієнтуючись на свій настрій.
Земляний таур
Це універсальний нейтральний колір, з яким можна експериментувати та створювати незвичайні дизайни, додаючи інші земляні відтінки. Все залежить від вашого настрою та бажання. Якщо хочете додати насиченості, тоді використовуйте темніші кольори, наприклад, шоколадно-коричневий.
"Телеграф" писав раніше, який манікюр зробити на літо у мінімалістичному стилі. Експерти підказали кілька стильних ідей.