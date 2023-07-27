Не лише туфлі: шість трендів взуття, які обирають наймодніші (фото)

Хоч одна пара, але обов’язково має бути у вашому літньому гардеробі

Визначитися з вибором взуття на літо не так просто, як багато хто говорить. Все ж таки, знаючи про "гарячі" моделі сезону, можна не "паритися", що ви можете придбати щось неактуальне.

Сьогодні у світі моди велику популярність мають вінтажні мюлі, які можна носити з романтичними сукнями та мікрошортами, пишуть фахівці у блозі про моду MODEISME.

Ще один незвичайний тренд, заданий брендом Miu Miu, — це thong boots, тобто чоботи-в’єтнамками. Вони можуть здатися не практичною парою, але точно не залишаться непоміченими у вашому літньому образі.

1. Сатинові балетки

2. Сітчасте взуття

3. Туфлі Мері Джейн

4. Чоботи-в’єтнамки

5. Вінтажні мюлі

6. Класичні лофери

Не варто забувати, що зараз ідеальний час зробити ревізію свого літнього гардероба. У 2023 році, на жаль, кросівки на танкетці, спортивні босоніжки, плоскі платформи та деякі інші моделі взуття більше не є актуальними та не користуються популярністю.

Продовжуючи тему літнього взуття 2023, зараз актуальні босоніжки на низькому ходу. Цього літа в моді сандалії.