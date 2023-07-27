Не лише туфлі: шість трендів взуття, які обирають наймодніші (фото)
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Хоч одна пара, але обов’язково має бути у вашому літньому гардеробі
Визначитися з вибором взуття на літо не так просто, як багато хто говорить. Все ж таки, знаючи про "гарячі" моделі сезону, можна не "паритися", що ви можете придбати щось неактуальне.
Сьогодні у світі моди велику популярність мають вінтажні мюлі, які можна носити з романтичними сукнями та мікрошортами, пишуть фахівці у блозі про моду MODEISME.
Ще один незвичайний тренд, заданий брендом Miu Miu, — це thong boots, тобто чоботи-в’єтнамками. Вони можуть здатися не практичною парою, але точно не залишаться непоміченими у вашому літньому образі.
1. Сатинові балетки
2. Сітчасте взуття
3. Туфлі Мері Джейн
4. Чоботи-в’єтнамки
5. Вінтажні мюлі
6. Класичні лофери
Не варто забувати, що зараз ідеальний час зробити ревізію свого літнього гардероба. У 2023 році, на жаль, кросівки на танкетці, спортивні босоніжки, плоскі платформи та деякі інші моделі взуття більше не є актуальними та не користуються популярністю.
Продовжуючи тему літнього взуття 2023, зараз актуальні босоніжки на низькому ходу. Цього літа в моді сандалії.