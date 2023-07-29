Найневдаліші стрижки літа 2023: від чого варто відмовитися, щоб не мати старомодний вигляд (фото)

Цього літа варто відмовитися від однієї варіації стрижки каре

Стилісти внесли деякі популярні стрижки цього літа до списку антитрендів. Так що якщо ви хочете оновити свій образ, не ризикуючи мати дивний і безглуздий вигляд, краще прислухатися до порад модних експертів.

Які зачіски стали немодними влітку 2023 року, розповідає today.ua. Йдеться про одну варіацію каре та стрижки, яка стала мегапопулярною після однієї стильної фотосесії з голлівудською актрисою Ніколь Кідман.

Каре

Існує різноманітність варіантів стрижки каре, і якщо говорити про модні тенденції, то цього літа варто уникати подовженого боб-каре з прямим зрізом. Якщо ви хочете мати волосся, що досягає плечей, краще вибрати стрижку "каскад". Однак, якщо каре опуститься нижче за середину шиї, можна залишити кінці рівними.

Також слід уникати щільного чубчика з рівним зрізом, оскільки така стрижка може зробити очі менш виразними і підкреслити зморшки. Каре або каскад без чубчика будуть більш слушними варіантами для волосся будь-якого типу.

Стрижка "медуза"

Сьогодні варто відмовитися від стрижки "медуза", де верхній шар волосся коротшає у формі округлого боба, а нижній залишається довгим. Різкі перепади довжини волосся у цій зачісці зараз не в тренді. Перевагу краще віддати більш симетричним стрижкам.

Раніше стрижка-медуза була дуже популярною і поєднувала навколо себе всіх: як азійських "тіктокерш", так і відомих особистостей, на кшталт Ніколь Кідман. Проте зараз цей тренд втратив свою актуальність. Єдине, що молоді дівчата можуть зважитися на експеримент із цією зачіскою, але перед цим варто добре обміркувати свій вибір.

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