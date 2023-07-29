Градієнт, неонова димка та абстракція: як створити яскравий та ефектний манікюр (фото)

Яскравий манікюр здатний подарувати гарний настрій

Є відтінки манікюру, які завжди будуть в моді, тому що вважаються універсальними, оскільки підходять під будь-який образ. Але якщо ви хочете виділятися з натовпу цього літа і привернути до себе увагу, слід вибирати більш яскраві кольори.

У матеріалі Ledixbeauty nail-майстри підказали кілька стильних варіантів манікюру, які допоможуть підкреслити ваш образ та зарядити позитивними емоціями.

Як створити стильний та яскравий манікюр

Градієнтний манікюр

Це техніка, при якій, як правило, використовується два кольори, де один відтінок плавно переходить до іншого. Вибирайте для градієнтного манікюру яскраві кольори, наприклад рожевий, бірюзовий, жовтий. Такий дизайн добре виглядатиме, як на коротких, так і довгих нігтях.

Стильний манікюр на літо 2023

Як створити градієнтний манікюр

Абстрактний манікюр

Можна використовувати при створенні такого дизайну техніки "мазки пензлем", "бризки фарби" та геометричні мотиви. Такий манікюр додасть вам яскравих фарб та підкреслить безліч стильних аутфітів.

Модні ідеї для створення яскравого манікюру

Як створити абстрактний манікюр на літо

Манікюр із флоком

Можна придумати стильний дизайн за допомогою флока, використавши невеликі "крапельки" різної форми із дзеркальною підкладкою, а вільні нігтики пофарбувати якимось яскравим відтінком, наприклад жовтим, блакитним або рожевим.

Як використовувати флок у манікюрі

Манікюр з неоновю димкою

Димчастий ефект на нігтях виглядає дуже стильно, його можна виконати в стилі омбре або з матовим покриттям. У будь-якому випадку такий манікюр точно приверне до вас увагу. Можна зробити в такій техніці як усі нігтики, так і кілька, все залежить від вашого бажання.

Ідеї стильного манікюру на літо 2023

"Телеграф" писав раніше, який манікюр зробити на літо у мінімалістичному стилі. Експерти підказали кілька стильних ідей.