Вибирайте перли та масивні намиста: п'ять трендів прикрас у 2023 році (фото)

Аксесуари надають нашому іміджу індивідуальності

Прикраси мають величезний вплив на настрій будь-якого образу. У той час як джинси, футболки, блейзери та джемпери можуть стати основними елементами, на яких будується стиль, модні аксесуари ж надають нашому іміджу індивідуальності.

Персональний стиліст Діана (disty_lis) розповіла, про які прикраси варто забути цього літа. Також експерт назвала аксесуари, які можуть стати актуальною модною альтернативою застарілих прикрас.

Які прикраси в моді 2023

У 2023 році витончені варіанти з ніжними квіточками та стразами будуть не в моді. Якщо вам хочеться мати стильний вигляд, звертайте увагу на коктейльні каблучки з масивним камінням.

Прикраси з монетками в стилі бохо настав час викинути або відкласти в далеку скриньку, замінивши їх перлами, які панують на ювелірній сцені вже досить давно.

Багато хто вважає, що сережки-краплі — це класика. Замінити цю прикрасу можна довгими сережками, що досягають плечей, які були популярнішим ювелірним трендом на подіумі цього сезону.

Масивні намиста ніколи не вийдуть з моди. Принаймні, у 2023 році вони будуть на піку популярності, додаючи нашим образам "родзинки". А ось оксамитові чокери краще викинути.

Незручними є браслети з шармами в стилі Pandora. У цьому році модні дизайнери пропонують замінити їх на масивні браслети у вигляді манжетів, які не тільки мають вишуканий вигляд, але ще й не заважають жити.

Також незамінний атрибут літніх образів — окуляри. Ми писали, на які моделі окулярів варто звернути увагу цього сезону.