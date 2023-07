Головний must have літа: як носити білу максіспідницю, щоб мати стильний вигляд (фото)

Ідеально поєднується з золотими прикрасами

Біла максіспідниця з натуральної тканини несподівано стала одним із головних маст-хевів літа. Натхненні 70-ми образи з романтичними топами або ж більш сучасні поєднання зі шкіряними куртками буквально заполонили стрітстайл.

Поєднуйте ці спідниці в улюбленій old money естетиці, з білою сорочкою й золотими прикрасами, як це показують The Row, пишуть експерти у блозі про моду MODEISME. Або ж додайте не менш актуальний tube top і підвіску на чорному шнурі, щоб отримати найтрендовіший образ цього літа.

Модні фасони білої максіспідниці літа 2023

Нагадаємо, що old money — це стиль, який ніколи не втратить своєї актуальності. Дизайнери вважають естетику old money вічною класикою і впроваджують його характерні риси в сучасні колекції. Відгомони цього стилю можна знайти в колекціях відомих брендів, таких як Ralph Lauren та Burberry. Раніше ми детальніше обговорювали модні образи естетики old money у сучасному світі.

Також "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ у стилі old money для чоловіків. Його шанувальником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".