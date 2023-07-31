Рус

Головний must have літа: як носити білу максіспідницю, щоб мати стильний вигляд (фото)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1054
Біла максіспідниця стала обов'язковою річчю літнього гардероба 2023 Новина оновлена 31 липня 2023, 07:57
Біла максіспідниця стала обов'язковою річчю літнього гардероба 2023. Фото Freepik

Ідеально поєднується з золотими прикрасами

Біла максіспідниця з натуральної тканини несподівано стала одним із головних маст-хевів літа. Натхненні 70-ми образи з романтичними топами або ж більш сучасні поєднання зі шкіряними куртками буквально заполонили стрітстайл.

Поєднуйте ці спідниці в улюбленій old money естетиці, з білою сорочкою й золотими прикрасами, як це показують The Row, пишуть експерти у блозі про моду MODEISME. Або ж додайте не менш актуальний tube top і підвіску на чорному шнурі, щоб отримати найтрендовіший образ цього літа.

Модні фасони білої максіспідниці літа 2023

Біла максіспідниця
Біла максі спідниця до підлоги
Біла довга спідниця

Нагадаємо, що old money — це стиль, який ніколи не втратить своєї актуальності. Дизайнери вважають естетику old money вічною класикою і впроваджують його характерні риси в сучасні колекції. Відгомони цього стилю можна знайти в колекціях відомих брендів, таких як Ralph Lauren та Burberry. Раніше ми детальніше обговорювали модні образи естетики old money у сучасному світі.

Також "Телеграф" розповідав, як стилізувати образ у стилі old money для чоловіків. Його шанувальником, до речі, є італійський актор Мікеле Морроне, який став зіркою еротичного польського фільму "365 днів".

Теги:
#Мода #Спідниці