Не тільки леопард і зебра: десять ідей, щоб урізноманітнити манікюр стильним принтом (фото)
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Спробуйте зробити зміїні чи черепахові нігті
Якщо однотонний манікюр вам набрид, варто звернути увагу на принт. Як би не змінювалися тренди нейл-арту, анімалістичні окраси залишаються популярними. Леопард, зебра, жираф, змія… Вибір приємно вразить будь-яку модницю.
"Телеграф" публікує стильні ідеї манікюру із тваринними принтами. Такий дизайн прикрасить нігті будь-яких форм та довжин.
Леопардовий принт вже став класикою нейл-арту та й зебра не зникає з манікюрних тенденцій. Більш свіжі варіанти — черепаха і жираф. Не менш ефектно прикрасять ваші нігті зміїні забарвлення.
Ви можете додати однаковий принт, той самий леопардовий або зміїний, на всі нігті. Для більшої яскравості комбінуйте анімалістичні забарвлення, покриваючи кожен ніготь по-різному.
Які принти манікюру в моді у 2023 році:
- Зміїний.
- Крокодиловий.
- Тигровий.
- Леопардовий.
- Черепаховий.
- Коровій.
- Зебра.
- Жираф.
- Метелики.
Ідеї манікюру з принтом
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