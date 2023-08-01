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Не тільки леопард і зебра: десять ідей, щоб урізноманітнити манікюр стильним принтом (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Анімалістичний дизайн у тренді Новина оновлена 01 серпня 2023, 15:04
Анімалістичний дизайн у тренді. Фото Колаж "Телеграфу"

Спробуйте зробити зміїні чи черепахові нігті

Якщо однотонний манікюр вам набрид, варто звернути увагу на принт. Як би не змінювалися тренди нейл-арту, анімалістичні окраси залишаються популярними. Леопард, зебра, жираф, змія… Вибір приємно вразить будь-яку модницю.

"Телеграф" публікує стильні ідеї манікюру із тваринними принтами. Такий дизайн прикрасить нігті будь-яких форм та довжин.

Леопардовий принт вже став класикою нейл-арту та й зебра не зникає з манікюрних тенденцій. Більш свіжі варіанти — черепаха і жираф. Не менш ефектно прикрасять ваші нігті зміїні забарвлення.

Ви можете додати однаковий принт, той самий леопардовий або зміїний, на всі нігті. Для більшої яскравості комбінуйте анімалістичні забарвлення, покриваючи кожен ніготь по-різному.

Які принти манікюру в моді у 2023 році:

  • Зміїний.
  • Крокодиловий.
  • Тигровий.
  • Леопардовий.
  • Черепаховий.
  • Коровій.
  • Зебра.
  • Жираф.
  • Метелики.

Ідеї манікюру з принтом

Леопардовий манікюр
Яскравий леопард
Зміїний манікюр
Гламурний пітон
Манікюр із принтами
Суперяскравий дизайн
Манікюр з метеликами
Життєрадісні метелики
Зміїний манікюр
Стильний неон
Леопардовий манікюр
Нестандартний леопардовий принт
Анімалістичний манікюр
Мікс анімалістичних принтів
Черепаховий манікюр
Черепаховий манікюр
Тигровий манікюр
Як у тигра
Зміїний манікюр
Ефектний нейл-арт

Раніше "Телеграф" розповідав, які відтінки лаків для нігтів є актуальними у серпні 2023 року. А ще ми писали, як освіжити французький манікюр, якщо традиційний дизайн френчу більше не подобається.

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#Манікюр