Не тільки леопард і зебра: десять ідей, щоб урізноманітнити манікюр стильним принтом (фото)

Спробуйте зробити зміїні чи черепахові нігті

Якщо однотонний манікюр вам набрид, варто звернути увагу на принт. Як би не змінювалися тренди нейл-арту, анімалістичні окраси залишаються популярними. Леопард, зебра, жираф, змія… Вибір приємно вразить будь-яку модницю.

"Телеграф" публікує стильні ідеї манікюру із тваринними принтами. Такий дизайн прикрасить нігті будь-яких форм та довжин.

Леопардовий принт вже став класикою нейл-арту та й зебра не зникає з манікюрних тенденцій. Більш свіжі варіанти — черепаха і жираф. Не менш ефектно прикрасять ваші нігті зміїні забарвлення.

Ви можете додати однаковий принт, той самий леопардовий або зміїний, на всі нігті. Для більшої яскравості комбінуйте анімалістичні забарвлення, покриваючи кожен ніготь по-різному.

Які принти манікюру в моді у 2023 році:

Зміїний.

Крокодиловий.

Тигровий.

Леопардовий.

Черепаховий.

Коровій.

Зебра.

Жираф.

Метелики.

Ідеї манікюру з принтом

Яскравий леопард

Гламурний пітон

Суперяскравий дизайн

Життєрадісні метелики

Стильний неон

Нестандартний леопардовий принт

Мікс анімалістичних принтів

Черепаховий манікюр

Як у тигра

Ефектний нейл-арт

Раніше "Телеграф" розповідав, які відтінки лаків для нігтів є актуальними у серпні 2023 року. А ще ми писали, як освіжити французький манікюр, якщо традиційний дизайн френчу більше не подобається.