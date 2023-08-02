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І для довгих, і для коротких: ідеальні кольори лаку для кожного типу нігтів для кращого манікюру (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Ідеальний лак для нігтів, який підходить як для коротких, так і для довгих нігтів.
Ідеальний лак для нігтів, який підходить як для коротких, так і для довгих нігтів.. Фото santeplusmag.com

Ці лаки підходять всім типів нігтів.

Манікюр — це важлива прикраса кожної жінки. Підкреслюючи жіночність, красиві та доглянуті нігті дозволяють створити особливий образ та підкреслюють елегантність ваших рук. І зовсім неважливо, короткі у вас нігті або довгі ідеальний манікюр можна підібрати завжди.

Певні кольори можуть підкреслити їх та прикрасити ваші руки. Незалежно від того, довгі у вас нігті або короткі, ідеально підійдуть темні відтінки, такі як темно-синій, чорний або бордовий.

Ці кольори часто вважаються зимовими або осінніми, проте ніхто не заважає зробити манікюр у таких тонах і в теплішу пору року. Головне, щоб вам подобалось.

темний манікюр
темний манікюр
темний манікюр
темний манікюр
темний манікюр
темний манікюр
темний манікюр
темний манікюр

Також ви можете вибрати нюдові, бежеві або навіть пастельні відтінки, незалежно від того, короткі нігті у вас або довгі. Зверніть увагу на молочно-білий лак або рожевий нюд.

світлий манікюр
світлий манікюр
світлий манікюр
світлий манікюр
світлий манікюр
світлий манікюр

Щобільше, якщо вам подобається, коли на нігтях є нейл-арт, то не потрібно мучити себе і відрощувати довжину. Різні дизайни призначені не тільки для тих, хто має довгі нігті, але і для власниць коротких нігтиків.

манікюр з дизайном
манікюр з дизайном
манікюр з дизайном
манікюр з дизайном
манікюр з дизайном
манікюр з дизайном
манікюр з дизайном

Раніше "Телеграф" розповідав, які відтінки лаків для нігтів є актуальними у серпні 2023 року. А ще ми писали, як освіжити французький манікюр, якщо традиційний дизайн френчу більше не подобається.

Теги:
#Мода #Нігті #Манікюр