І для довгих, і для коротких: ідеальні кольори лаку для кожного типу нігтів для кращого манікюру (фото)

Ці лаки підходять всім типів нігтів.

Манікюр — це важлива прикраса кожної жінки. Підкреслюючи жіночність, красиві та доглянуті нігті дозволяють створити особливий образ та підкреслюють елегантність ваших рук. І зовсім неважливо, короткі у вас нігті або довгі ідеальний манікюр можна підібрати завжди.

Певні кольори можуть підкреслити їх та прикрасити ваші руки. Незалежно від того, довгі у вас нігті або короткі, ідеально підійдуть темні відтінки, такі як темно-синій, чорний або бордовий.

Ці кольори часто вважаються зимовими або осінніми, проте ніхто не заважає зробити манікюр у таких тонах і в теплішу пору року. Головне, щоб вам подобалось.

Також ви можете вибрати нюдові, бежеві або навіть пастельні відтінки, незалежно від того, короткі нігті у вас або довгі. Зверніть увагу на молочно-білий лак або рожевий нюд.

Щобільше, якщо вам подобається, коли на нігтях є нейл-арт, то не потрібно мучити себе і відрощувати довжину. Різні дизайни призначені не тільки для тих, хто має довгі нігті, але і для власниць коротких нігтиків.

Раніше "Телеграф" розповідав, які відтінки лаків для нігтів є актуальними у серпні 2023 року. А ще ми писали, як освіжити французький манікюр, якщо традиційний дизайн френчу більше не подобається.