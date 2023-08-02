Вдало доповнять будь-який гардероб: тренди сумок осінь-зима 2023/2024 (фото)

Сумочку на осінь можна почати обирати вже зараз

Попри те, що літо ще побалує нас своєю присутністю місяць, стилісти вже потроху репрезентують осінні і навіть зимові тренди. І сьогодні ми хочемо поговорити про аксесуари, а саме сумки.

Сумки нового осінньо-зимового сезону відрізняються непідвладним стилю часу і вдало доповнять будь-який гардероб, пише портал zleather.ua в Інстаграм. Стилісти радять не відкладати покупки і вже починати активно працювати над вашими гардеробами на осінь-зиму 2023-2024.

Тренди сумок на осінь-зиму 2023/2024

Сумки з невеликими ручками

Мінімалістичний дизайн та невеликі ручки роблять їх витонченими та здатними доповнити будь-який образ.

Сумки з ланцюгами

У новому сезоні дизайнери зробили ставку на сумки із ручками-ланцюгами. Вони не тільки роблять сумку ефектнішою та цікавішою: металева фурнітура покращує навіть простий образ.

Клатчі

За останні кілька років клатчі відійшли на другий план, але тепер знову повернулися до головних трендів у колекціях. Пропонуємо вибрати об’ємніші варіанти.

Сумки червоного кольору

Дизайнери представили безліч вогненно-червоних сумок у колекціях сезону осінь-зима 2023/2024 – від аксесуарів через плече до клатчів та кросбоді.

Сумка-відро

Сумки-відра тріумфально повертаються у новому сезоні, але тепер у новому прочитанні. Jil Sander показали плетену молочну версію, Bottega Veneta – чорну сумку з контрастними швами, а Etro – карамельну модель з перфорацією.

М’які сумки

М’які сумки, які можна було використовувати як подушки, прикрасили осінні колекції. Адже вони дуже зручні та стильні.

Раніше "Телеграф" писав, як зробити літній образ ефектнішим. Маленькими таємницями поділилися стилісти. А ще ми розповідали про головні тренди взуття цього сезону.