Підійдуть як чоловікам, так і милим панночкам: як носити шорти нижче коліна (фото)

Такі бермуди не тільки підходять чоловікам, але й класно підкреслюють жіночі ніжки

Один з головних модних трендів цього літа – це шорти-бермуди, які спадають нижче колін. Вони набирають популярність серед багатьох модних інфлюєнсерів.

Шорти нижче колін викликають багато дискусій: одні вважають їх "недостатньо жіночними", інші стверджують, що вони "вкорочують зріст" та "додають 10 зайвих кілограмів", зазначає персональний стиліст Матвій Калугін. Втім можна подивитись на цей елемент літнього гардероба і без упереджень.

Такі шорти – один із найбільш комфортних літніх трендів. Що ж стосується поєднань, то тут головна засада – це пам‘ятати про пропорції образу.

Коли будь-яка річ завершується в районі коліна або трохи нижче (не тільки шорти, а й спідниці чи верхній одяг), вона може спотворити пропорції та дещо вкоротити силует. Тож безпрограшними доповненнями до довгих бермудів будуть:

Приталені топи

Це боді, бра, корсет, майка, кроп-топ. Тобто не об‘ємна річ, аби пограти на цьому контрасті та показати правдиву фігуру.

Оверсайз

У верхній частині, але із точками фокуса. Наприклад, сорочка оверсайз з підгорнутими рукавами та розстібнутими ґудзиками на комірі, аби полегшити силует. Чи куртка оверсайз, вдягнута на приталений топ.

Масивне взуття, підбори

Це допоможе не тільки додати сантиметрів зросту, а й збалансувати надмірний об‘єм верхньої частини ніг із нижньою. Підійдуть масивні кросівки, хайтопи, черевики, високі казаки, лофери, босоніжки або мюлі.

Посадка

Якщо ви хочете максимально нівелювати ефект від шортів, посадіть їх вище на талії та спробуйте заправляти верх (або обирати вкорочений).

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