Найтрендовіший відтінок 2023 року: десять ідей манікюру рожевого кольору, який не "вирве очі" (фото)

Необов’язково покривати нігті яскравим рожевим лаком, адже є більш універсальні відтінки

На тлі популярності фільму "Барбі" нове життя набув рожевий колір. Однак не всі люблять тони а-ля вирви очі, тому варто звернути увагу на більш стримані та спокійні відтінки рожевого.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей манікюру у рожевих тонах. З таким нейл-артом перетвориться будь-який ваш образ, а ви станете королевою трендів.

Ніжно-рожевий, пастельні відтінки рожевого, пудровий та димчасто-рожевий: різноманітність палітри вражає. Знайти альтернативу яскравому і часом занадто активному тону а-ля Барбі нескладно.

Ви можете покрити нігті одним лаком, вибравши той, що сподобається. Або спробуйте додати дизайн. Нейл-арт може бути лаконічним, наприклад, ваш манікюр урізноманітнять зірки, серця та хмари. Якщо хочеться додати блиску, доповніть дизайн золотистою фольгою. Мармуровий манікюр – ще одна чудова ідея для ефектного манікюру у 2023 році.

Ідеї рожевого манікюру

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші анімалістичні принти, які зроблять ваш манікюр неповторним цього літа. А ще ми писали, які відтінки опинилися на піку тенденцій у серпні та стануть ідеальним вибором для літнього нейл-дизайну.