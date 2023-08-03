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Найтрендовіший відтінок 2023 року: десять ідей манікюру рожевого кольору, який не "вирве очі" (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Рожевий – хіт сезону
Рожевий – хіт сезону. Фото Freepik

Необов’язково покривати нігті яскравим рожевим лаком, адже є більш універсальні відтінки

На тлі популярності фільму "Барбі" нове життя набув рожевий колір. Однак не всі люблять тони а-ля вирви очі, тому варто звернути увагу на більш стримані та спокійні відтінки рожевого.

"Телеграф" публікує десять стильних ідей манікюру у рожевих тонах. З таким нейл-артом перетвориться будь-який ваш образ, а ви станете королевою трендів.

Ніжно-рожевий, пастельні відтінки рожевого, пудровий та димчасто-рожевий: різноманітність палітри вражає. Знайти альтернативу яскравому і часом занадто активному тону а-ля Барбі нескладно.

Ви можете покрити нігті одним лаком, вибравши той, що сподобається. Або спробуйте додати дизайн. Нейл-арт може бути лаконічним, наприклад, ваш манікюр урізноманітнять зірки, серця та хмари. Якщо хочеться додати блиску, доповніть дизайн золотистою фольгою. Мармуровий манікюр – ще одна чудова ідея для ефектного манікюру у 2023 році.

Ідеї рожевого манікюру

Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав про найтрендовіші анімалістичні принти, які зроблять ваш манікюр неповторним цього літа. А ще ми писали, які відтінки опинилися на піку тенденцій у серпні та стануть ідеальним вибором для літнього нейл-дизайну.

Теги:
#Манікюр #Рожевий колір