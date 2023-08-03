Залиште у минулому завивку та коротке каре: 7 антитрендів стрижок 2023 (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Також більше неактуальні деякі види чубчиків
Визнаймо, що деякі перукарські рішення можуть виявитися зовсім невдалими. Деякі зачіски, які були популярні давним-давно, все ще можуть бути популярними сьогодні, але чи завжди це правильний вибір?
У цьому матеріалі ми розповімо про ті стрижки, які стали неактуальними до літнього сезону. Серед них: сессон, коротке каре з щільним чубчиком, класичний боб та ще 4 антитренди стрижок 2023 року, пише mega-music.
Сессон
Рік тому ця зачіска була у тренді, але тепер варто визнати, що вона візуально створює враження пишності та виділяє друге підборіддя.
Коротке каре з щільним чубчиком
Надає обличчю ширшу форму. Сьогодні актуальні м’які та нерівні чубчики.
Класичний боб
Ця стрижка асоціюється з ретро-стилем і все ще залишається в моді, проте краще уникати варіанта зі вкороченими на потилиці пасмами.
Коротка та дрібна завивка
Багато хто не вважає привабливим поєднання короткої зачіски з великим об'ємом, такий стиль асоціюється з модою минулого століття і нагадує про мам, бабусь і старих вчительок.
Густий короткий чубчик у поєднанні з будь-яким варіантом зачіски
Вже давно застаріла та вийшла з моди. Тільки привабливим дівчатам зі старих модних журналів вона йде. Сьогоднішній стиль — це чубчик-шторка або чубчик з нерівною довжиною.
Каре вище лінії росту волосся
Ще один вид каре, який вийшов із моди.
Коротка нерівна стрижка
Коротка стрижка з рваними краями теж стала менш популярною.
Раніше майстер нейл-арту назвала антитренди манікюру. Також ми писали про немодний макіяж – які тренди застаріли у літньому сезоні 2023 року.