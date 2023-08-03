Залиште у минулому завивку та коротке каре: 7 антитрендів стрижок 2023 (фото)

Також більше неактуальні деякі види чубчиків

Визнаймо, що деякі перукарські рішення можуть виявитися зовсім невдалими. Деякі зачіски, які були популярні давним-давно, все ще можуть бути популярними сьогодні, але чи завжди це правильний вибір?

У цьому матеріалі ми розповімо про ті стрижки, які стали неактуальними до літнього сезону. Серед них: сессон, коротке каре з щільним чубчиком, класичний боб та ще 4 антитренди стрижок 2023 року, пише mega-music.

Сессон

Рік тому ця зачіска була у тренді, але тепер варто визнати, що вона візуально створює враження пишності та виділяє друге підборіддя.

Коротке каре з щільним чубчиком

Надає обличчю ширшу форму. Сьогодні актуальні м’які та нерівні чубчики.

Класичний боб

Ця стрижка асоціюється з ретро-стилем і все ще залишається в моді, проте краще уникати варіанта зі вкороченими на потилиці пасмами.

Коротка та дрібна завивка

Багато хто не вважає привабливим поєднання короткої зачіски з великим об'ємом, такий стиль асоціюється з модою минулого століття і нагадує про мам, бабусь і старих вчительок.

Густий короткий чубчик у поєднанні з будь-яким варіантом зачіски

Вже давно застаріла та вийшла з моди. Тільки привабливим дівчатам зі старих модних журналів вона йде. Сьогоднішній стиль — це чубчик-шторка або чубчик з нерівною довжиною.

Каре вище лінії росту волосся

Ще один вид каре, який вийшов із моди.

Коротка нерівна стрижка

Коротка стрижка з рваними краями теж стала менш популярною.

Раніше майстер нейл-арту назвала антитренди манікюру. Також ми писали про немодний макіяж – які тренди застаріли у літньому сезоні 2023 року.