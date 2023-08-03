Як створити багатошаровий образ влітку: 8 формул найулюбленішого прийому модниць (фото)

При створенні багатошарових аутфітів варто враховувати особливості фігури

Може здаватися, що в літньому гардеробі немає місця для багатошаровості, але це далеко не так. Багатошаровість — це один із найулюбленіших прийомів модниць, який не покидає нас і в літній сезон.

При створенні багатошарових аутфітів для досягнення гармонійних пропорцій слід звертати увагу на індивідуальні особливості фігури. Якщо у вас є об'ємні бедра, краще уникати великої кількості шарів в нижній частині тіла. Разом з тим, якщо у вас активні плечі чи груди, слід додавати додаткові шари у верхню частину акуратно і обережно.

Експерти з блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio розповіли про вісім формул, завдяки яким ваш літній образ не буде нудним і одноманітним.

В’язана жилетка + футболка

Блейзер + жилет

Лляна сорочка + майка

Акцентний жакет + топ

Сукня + сорочка на пояс

Оверсайз футболка + лонгслів

Колготки/білизна на високій посадці + спідниця максі/джинси на низькій посадці

Светр на плечі + футболка

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