Як створити багатошаровий образ влітку: 8 формул найулюбленішого прийому модниць (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
При створенні багатошарових аутфітів варто враховувати особливості фігури
Може здаватися, що в літньому гардеробі немає місця для багатошаровості, але це далеко не так. Багатошаровість — це один із найулюбленіших прийомів модниць, який не покидає нас і в літній сезон.
При створенні багатошарових аутфітів для досягнення гармонійних пропорцій слід звертати увагу на індивідуальні особливості фігури. Якщо у вас є об'ємні бедра, краще уникати великої кількості шарів в нижній частині тіла. Разом з тим, якщо у вас активні плечі чи груди, слід додавати додаткові шари у верхню частину акуратно і обережно.
Експерти з блогу про моду і стиль pumpyourstyle.studio розповіли про вісім формул, завдяки яким ваш літній образ не буде нудним і одноманітним.
В’язана жилетка + футболка
Блейзер + жилет
Лляна сорочка + майка
Акцентний жакет + топ
Сукня + сорочка на пояс
Оверсайз футболка + лонгслів
Колготки/білизна на високій посадці + спідниця максі/джинси на низькій посадці
Светр на плечі + футболка
Раніше "Телеграф" писав про актуальні тренди мінісуконь літа 2023 року. Обираємо взуття під довжину наряду.