Речі, які роблять вас старою: Андре Тан назвав п'ять антитрендів (фото)

Джинси в "обліпон" та крикливі принти давно вже неактуальні

Мода надзвичайно швидко змінюється, і те, що було дуже популярним вчора, може стати абсолютно неактуальним сьогодні. Однак цей процес не є настільки радикальним, тому стилісти наперед готують списки трендів, які будуть виходити з моди, щоб мати можливість підготуватися до нового сезону.

Відомий український дизайнер Андре Тан назвав п'ять найголовніших антитрендів 2023 року. Особливо актуальна інформація для тих панянок, хто боїться викидати зайве з шафи, тому що "все потрібне": і свитрик з доісторичних часів і джинси з потертостями.

Трикотажні кофтинки

Всі ці ваші нещасні роковухи, футболочки в грецьких мотивах та синтетичні футболки з рукавчиком — викидаймо. Чого очі не бачать, того серцю не жаль, як то кажуть.

Блузочки "красотулічки"

Жабо, летючі мишки, нестримні розочки — все це на смітник. На заміну цьому придбайте собі декілька класичних сорочок, і буде вам щастя.

Пришиті баски-спідниці

Спідниця-олівець з баскою, ще й під щільні колготки. Дівчата, терміново це прибираємо і обираємо легкі вільні спідниці з натуральних і приємних до тіла тканин.

Джинси "в обліпон"

Як багато хто їх все ще любить. І не ставимо на них хрест, є хороші моделі. Але, будь-ласка, ніяких потертостей і, звісно ж, розрізів на колінцях… Базові Moms або прямі джинси та брюки набагато зручніші й актуальніші.

Футболки з крикливими малюнками

Будь ласка, позбавтеся від футболок з котами, левами, коронами і що там ще є. Залиште ці улюблені речі для дому, якщо так їх любите. Базові футболки, елегантні принти або маленькі малюнки — лише так.

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