Забудьте про мішкуватий одяг: стильні поради для власниць пишних форм (фото)
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Зайва вага не перешкода бути стильною
У кожної дівчини унікальна фігура зі своїми особливостями, і для того, щоб вдало підбирати одяг, потрібно враховувати не тільки під свої потреби, а й стилістично вдалі та прийоми, що прикрашають вас. Важливо розуміти свої стильні сторони та знати певні хитрощі, за допомогою яких можна коригувати нюанси фігури.
Стиліст Юлія, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком fashion_notes_ua, поділилася корисними порадами для власниць пишних форм. Знаючи ці прийоми, ви зможете створювати стильні та неймовірно красиві образи, які будуть підкреслювати ваші переваги, та приховувати все те, що хотілося б сховати.
Як одягатися дівчатам з пишними формами: поради
- Вибирайте одяг відповідного розміру, орієнтир не бирки, а посадку: стрілки на штанах не повинні розгладжуватись, піджаки не повинні бути куцим і обтягувати руки і т.д.
- Не забувайте оголювати вузькі місця: кісточки, зап’ястя, вилиці, щоб полегшити силует. Слідкуйте за талією: вона повинна бути на місці або навіть вищою, якщо фігура з животом.
- Використовуйте верхній шар у розстебнутому вигляді: краще міцніший і такий, що тримає форму – цей прийом візуально звужує талію та стегна, прикриваючи їх. Це може бути щільна сорочка, піджак, джинсова сорочка, подовжений жилет, довгі прямі кардигани, що тримають форму.
- Розрізи на сукнях та спідницях, асиметричний крій – додадуть стрункості.
- Класно використовувати костюми, монохромні образи, довгі сукні – це створює вертикаль кольору та витягує силует.
- Враховуйте пропорційність: наприклад на тлі крихітного акуратного взуття пишні стегна будуть виглядати більше, тому краще вибирати більш масивне взуття.
- Не використовуйте в образах ребристі активні фактури, жаті чи кволі матеріали, вони завжди створюють додатковий обсяг.
- Об’ємні рукави, рукави-ліхтарики також додають об’єм у верхній частині — звертайте на це увагу і вирішуйте, чи потрібно вам це.
- Край сукні чи спідниці не повинен закінчуватися на найширшій частині ноги (як для міні, так і для міді довжини): у кожного є своя довжина міні та міді, яка вам підходить.
- Вибирайте коригувальну білизну або гладку, яка не впиватиметься в тіло і не утворюватиме зайві складочки, а також не виділятиметься під одягом (останнє взагалі для будь-яких фігур).
"Телеграф" писав раніше, як цього літа зробити свій образ стильним. Модницям підказали кілька цінних порад.