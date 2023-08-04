Забудьте про мішкуватий одяг: стильні поради для власниць пишних форм (фото)

Зайва вага не перешкода бути стильною

У кожної дівчини унікальна фігура зі своїми особливостями, і для того, щоб вдало підбирати одяг, потрібно враховувати не тільки під свої потреби, а й стилістично вдалі та прийоми, що прикрашають вас. Важливо розуміти свої стильні сторони та знати певні хитрощі, за допомогою яких можна коригувати нюанси фігури.

Стиліст Юлія, яка веде свій модний блог в Інстаграм під ніком fashion_notes_ua, поділилася корисними порадами для власниць пишних форм. Знаючи ці прийоми, ви зможете створювати стильні та неймовірно красиві образи, які будуть підкреслювати ваші переваги, та приховувати все те, що хотілося б сховати.

Як одягатися дівчатам з пишними формами: поради

Вибирайте одяг відповідного розміру, орієнтир не бирки, а посадку: стрілки на штанах не повинні розгладжуватись, піджаки не повинні бути куцим і обтягувати руки і т.д.

Не забувайте оголювати вузькі місця: кісточки, зап’ястя, вилиці, щоб полегшити силует. Слідкуйте за талією: вона повинна бути на місці або навіть вищою, якщо фігура з животом.

Використовуйте верхній шар у розстебнутому вигляді: краще міцніший і такий, що тримає форму – цей прийом візуально звужує талію та стегна, прикриваючи їх. Це може бути щільна сорочка, піджак, джинсова сорочка, подовжений жилет, довгі прямі кардигани, що тримають форму.

Розрізи на сукнях та спідницях, асиметричний крій – додадуть стрункості.

Класно використовувати костюми, монохромні образи, довгі сукні – це створює вертикаль кольору та витягує силует.

Враховуйте пропорційність: наприклад на тлі крихітного акуратного взуття пишні стегна будуть виглядати більше, тому краще вибирати більш масивне взуття.

Не використовуйте в образах ребристі активні фактури, жаті чи кволі матеріали, вони завжди створюють додатковий обсяг.

Об’ємні рукави, рукави-ліхтарики також додають об’єм у верхній частині — звертайте на це увагу і вирішуйте, чи потрібно вам це.

Край сукні чи спідниці не повинен закінчуватися на найширшій частині ноги (як для міні, так і для міді довжини): у кожного є своя довжина міні та міді, яка вам підходить.

Вибирайте коригувальну білизну або гладку, яка не впиватиметься в тіло і не утворюватиме зайві складочки, а також не виділятиметься під одягом (останнє взагалі для будь-яких фігур).

"Телеграф" писав раніше, як цього літа зробити свій образ стильним. Модницям підказали кілька цінних порад.