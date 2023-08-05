Соковитий помаранчевий: стильні ідеї манікюру, якому позаздрять подруги (фото)

Помаранчевий – хіт сезону

Не встигнемо озирнутися, як літо вже скінчиться. Зараз саме такий період, коли ще можна встигнути багато і, звичайно ж, зробити яскравий літній манікюр.

Літній дизайн нігтів пропонує величезну кількість яскравих варіацій, серед яких особливо виділяється манікюр із соковитими помаранчевими відтінками та унікальними символами, характерними для теплого сезону.

Помаранчевий колір є проміжним відтінком між жовтим і червоним, і остаточний ефект залежить від ступеня насиченості цього кольору. Яскравий помаранчевий завжди приносить радість та оптимізм, допомагаючи подолати нудьгу та душевні страждання.

Ідеї манікюру з помаранчевим кольором

Можна доповнити нігті, покриті помаранчевим лаком, будь-якою деталлю в стилі "металевого" оформлення, такий як намистина, великий блискучий елемент або візерунок.

Один із ключових трендів 2023 року – це використання чорних графічних візерунків. Ви можете адаптувати цю тенденцію під себе і зробити свою базу яскраво-жовтогарячою, відмовившись від прозорості.

Раніше майстер нейл-арту назвала антитренди манікюру. Багато хто називає їх потворними, так що відмовтеся від них раз і назавжди.