Барбі позаздрить: десять стильних ідей манікюру у рожевих тонах (фото)

Стиль Барбі завойовує навіть нейл-дизайни

Після виходу на екрани американського фільму "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом рожевий колір став дуже популярним. Відтінки з його палітри і раніше були присутні в нейл-трендах, але в 2023 році стався справжній бум.

Якщо ви створюєте образ у стилі Барбі, то рожевий манікюр є обов’язковим елементом. "Телеграф" публікує десять стильних ідей, щоб підібрати трендовий дизайн манікюру в рожевому кольорі.

Палітра рожевого цього сезону приємно вражає. У моді як яскраві відтінки, включаючи малиновий, так і спокійніші тони, навіть пудровий. Ви можете покрити нігті одним лаком, щоб досягти "ефекту Барбі".

Якщо хочеться створити незвичайний нейл-арт, додайте до рожевого тону інші відтінки. Це може бути універсальний білий або несподіваний "компаньйон", наприклад, зелений.

Блиск, стрази та мерехтіння – ще один спосіб прикрасити рожеві нігті. Найсміливіші модниці додають абстракції, малюнки, трендові серця, принти й французькі кінчики.

Ідеї манікюру у рожевому кольорі

Раніше "Телеграф" розповідав про інші модні відтінки манікюру. Лавандовий колір омолодить ваші руки, а помаранчевий нейл-дизайн додасть образу соковитості та яскравості.