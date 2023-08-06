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Барбі позаздрить: десять стильних ідей манікюру у рожевих тонах (фото)

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
Дата публікації
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Автор
Рожевий манікюр – чудовий вибір Новина оновлена 06 серпня 2023, 15:46
Рожевий манікюр – чудовий вибір. Фото Freepik

Стиль Барбі завойовує навіть нейл-дизайни

Після виходу на екрани американського фільму "Барбі" з Марго Роббі та Райаном Гослінгом рожевий колір став дуже популярним. Відтінки з його палітри і раніше були присутні в нейл-трендах, але в 2023 році стався справжній бум.

Якщо ви створюєте образ у стилі Барбі, то рожевий манікюр є обов’язковим елементом. "Телеграф" публікує десять стильних ідей, щоб підібрати трендовий дизайн манікюру в рожевому кольорі.

Палітра рожевого цього сезону приємно вражає. У моді як яскраві відтінки, включаючи малиновий, так і спокійніші тони, навіть пудровий. Ви можете покрити нігті одним лаком, щоб досягти "ефекту Барбі".

Якщо хочеться створити незвичайний нейл-арт, додайте до рожевого тону інші відтінки. Це може бути універсальний білий або несподіваний "компаньйон", наприклад, зелений.

Блиск, стрази та мерехтіння – ще один спосіб прикрасити рожеві нігті. Найсміливіші модниці додають абстракції, малюнки, трендові серця, принти й французькі кінчики.

Ідеї манікюру у рожевому кольорі

Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр
Рожевий манікюр

Раніше "Телеграф" розповідав про інші модні відтінки манікюру. Лавандовий колір омолодить ваші руки, а помаранчевий нейл-дизайн додасть образу соковитості та яскравості.

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#Манікюр