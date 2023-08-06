Найпростіші, але надзвичайно стильні образи з шортами: топ-8 для літньої спеки (фото)
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Шорти заслужено здобули своє місце в літньому гардеробі
Літні шорти — невід'ємна частина гардероба, необхідна в спекотну пору. Вони дозволяють створювати багато захоплюючих образів для будь-яких ситуацій у житті. Шорти є абсолютно необхідним елементом літнього одягу, без якого складно уявити гарний літній аутфіт.
Шорти можна підібрати для будь-якого стилю, потреб і обставин, якщо регулювати їх довжину та вибрати відповідну тканину та колір. Персональний стиліст Альона (watchingukraine) пропонує вісім простих і водночас стильних і комфортних образів з шортами.
Підібрані варіанти підходять для різних ситуацій — на кожен день, для подорожей, для відпочинку і навіть зустрічей, де не потрібний суворий дрес-код.
Молочні шорти з яскравим топом
Шорти з балетками
Шорти з сорочкою та на підборах
Мінімалістичний образ з шортами та чорною футболкою
Костюм з піджаком
Розслаблений образ з шортами на резинці та сандалями
Мінімалістичний образ з білою футболкою
Шорти з підворотами і структурованою сумкою
Раніше стиліст назвав 9 актуальних трендів шортів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури і підкреслюють її переваги.