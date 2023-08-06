Найпростіші, але надзвичайно стильні образи з шортами: топ-8 для літньої спеки (фото)

Шорти заслужено здобули своє місце в літньому гардеробі

Літні шорти — невід'ємна частина гардероба, необхідна в спекотну пору. Вони дозволяють створювати багато захоплюючих образів для будь-яких ситуацій у житті. Шорти є абсолютно необхідним елементом літнього одягу, без якого складно уявити гарний літній аутфіт.

Шорти можна підібрати для будь-якого стилю, потреб і обставин, якщо регулювати їх довжину та вибрати відповідну тканину та колір. Персональний стиліст Альона (watchingukraine) пропонує вісім простих і водночас стильних і комфортних образів з шортами.

Підібрані варіанти підходять для різних ситуацій — на кожен день, для подорожей, для відпочинку і навіть зустрічей, де не потрібний суворий дрес-код.

Молочні шорти з яскравим топом

Шорти з балетками

Шорти з сорочкою та на підборах

Мінімалістичний образ з шортами та чорною футболкою

Костюм з піджаком

Розслаблений образ з шортами на резинці та сандалями

Мінімалістичний образ з білою футболкою

Шорти з підворотами і структурованою сумкою

Раніше стиліст назвав 9 актуальних трендів шортів, а також розповів, які з них приховують недоліки фігури і підкреслюють її переваги.