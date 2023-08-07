Якщо леопард набрид: топ-10 стильних ідей манікюру з черепаховим принтом (фото)

Анімалістичний дизайн манікюру завжди актуальний, але популярному леопардовому знайдеться альтернатива

Зебра, леопард, змія і не тільки – вічно актуальні анімалістичні принти, які залишаються в топі нейл-тенденцій. Однак якщо популярні забарвлення вам набридли, зверніть увагу на стильну альтернативу — "черепаху".

"Телеграф" публікує десять ідей манікюру із черепаховим принтом. Такий дизайн прикрасить і довгі, і короткі нігті, пасуватиме до будь-яких форм.

Черепаховий принт поєднує у собі відтінки коричневого, бежевого, помаранчевого та чорного, імітуючи малюнок на панцирі тварини. Ви можете зробити однотонне покриття або розставити акценти, виділивши кілька нігтів.

Черепаховий принт активний, яскравий та самодостатній. Проте такий нейл-арт можна урізноманітнити. Відмінна ідея — додати тренд до традиційного французького манікюру, підкресливши кінчики черепаховими візерунками.

Нейл-арт з черепаховим принтом може обмежитися теплою природною палітрою кольорів. Для більш ефективних дизайнів використовуйте додаткові відтінки.

Ідеї манікюру з черепаховим принтом

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