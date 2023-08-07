Дев'ять яскравих аутфітів, які "розфарбують" ваш літній гардероб (фото)

Оскільки попереду нас ще чекають спекотні дні, можна оновити гардероб по сезону

Поки бренди поступово починають презентувати свої осінні речі, хочемо нагадати, що попереду ще цілий місяць літа. Про багатошарові образи ми вже писали, тепер настала черга яскравих і легких луків, які "розфарбують" ваш літній гардероб.

Експерти модного блогу pumpyourstyle.studio підготували формули образів, які стануть у пригоді при додаванні кольору в гардероб:

хроматична (кольорова) аксесуарна група + ахроматичний (білий, сірий, чорний) одяг;

пастельний або ахроматичний образ + кольоровий елемент;

річ з принтом + дублювання кольору принта в аксесуарній групі;

мікс принтів різних груп та кольорів + дублювання кольорів одного з принтів в аксесуарній групі;

використання комплементарної або аналогової схеми для всього образу;

мікс принтів однакового кольору + ахроматичні аксесуари та речі.

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